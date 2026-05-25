Lucie Borhyová na sebe práskla, co ji zaručeně odradí na mužích. A rovnou to předvedla v praxi
25. 5. 2026 – 6:42 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná moderátorka se rozpovídala o vztazích, mužích i svých pikantních preferencích.
Moderátorka Lucie Borhyová patří už dlouhé roky mezi nejznámější tváře televize a fanoušci ji mají rádi nejen kvůli profesionalitě, ale také pro její smysl pro humor a lidský přístup. Tentokrát ale otevřela téma, které podle mnoha lidí začíná být ve společnosti stále větším problémem. Prozradila totiž, co ji na mužích dokáže spolehlivě odradit během několika okamžiků.
A nešlo o vzhled, drahé oblečení ani peníze. Podle Lucie je mnohem důležitější obyčejná slušnost, ohleduplnost a chování k druhým lidem. Právě to dnes podle ní mnoha lidem chybí a tento nešvar se prý šíří jako mor.
Vše předvedla v krátké scénce, která pobavila fanoušky na sociálních sítích: Na první pohled to přitom vypadalo jako romantická situace s mužem, který ji zaujal. Jenže během pár vteřin přišel zlom, který všechno změnil.
„Škoda, do této chvíle tam byla jiskra,“ poznamenala Lucie ve chvíli, kdy jí muž nečekaně zabouchl dveře přímo před nosem.
Právě podobné situace podle mnoha žen vypovídají o člověku více než dlouhé řeči. Gesto, které zabere pár vteřin, tedy podržet dámě dveře, totiž často ukáže, zda je člověk empatický a myslí i na ostatní, nebo zda se zajímá jen sám o sebe.
Fanouškům samozřejmě rychle došlo, že nešlo o skutečný konflikt, ale o vtipnou scénku, kterou natočila se svým trenérem.
Lidé v komentářích se ale okamžitě rozpovídali o tom, že podobné chování bohužel znají z běžného života až příliš dobře. Mnozí psali, že ohleduplnost mezi lidmi mizí a že základní pravidla slušného chování dnes někteří považují za zbytečnost.
Mnoho fanoušků zároveň připomnělo, že právě drobnosti často rozhodují o tom, jaký dojem v člověku zanecháme. Nejde jen o podržení dveří, ale také o obyčejné poděkování, pozdrav, úsměv nebo pomoc ve chvíli, kdy ji někdo potřebuje.
Sama moderátorka je přitom známá tím, že si dlouhodobě zakládá na pozitivním přístupu k životu. I po letech před kamerami působí přirozeně, uvolněně a fanoušci oceňují, že si nehraje na nedostupnou celebritu. Možná i proto mají její příspěvky na sociálních sítích takový úspěch.
Celá situace tak nakonec skončila úsměvem, ale zároveň otevřela debatu, do které se zapojily stovky lidí. A právě to bývá často známkou toho, že téma skutečně rezonuje společností. Zdánlivě obyčejná scénka totiž připomněla něco, na co se v dnešní uspěchané době možná až příliš zapomíná — že i malé gesto může druhému člověku výrazně zlepšit den.