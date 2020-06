Londýnští pošťáci měli svou vlastní trať metra

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Což takhle šoupnout poštovní auta pod zem? Je to ekologické a rychlejší. V části Londýna to fungovalo 76 let.

čtěte dále: Proč soulová diva všude chodila s kabelkou

čtěte dále: Jak letiště oblaflo nespokojené cestující

čtěte dále: Proč si Napoleon strkal ruku za vestu

čtěte dále: Jak vakcíny doktora Hillemana zachránily miliony dětí