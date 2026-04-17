Listí, prach i vlhké povrchy. Action nabízí obrovsky užitečný spotřebič za pár stovek, běžně stojí tisíce
17. 4. 2026 – 8:08 | Magazín | BS
Investice do drahé značky často nemusí dávat smysl, když spotřebič neplánujete využívat denně. V takovou chvíli se mimořádně hodí levnější alternativy od Actionu.
Boj s prachem prakticky nelze vyhrát, pokud si z domova neuděláte sterilní operační sál. A zahrádkáři moc dobře vědí, že se sice na stromy kouká krásně, ale po podzimní básni ohnivých barev přichází o poznání otravnější sonet, když je potřeba listí zase uklidit.
Každého v takovou chvíli určitě napadlo, jestli by náhodou nebylo lepší využít technologii a pořídit fukar. Jenže kusy od zavedených prémiových značek umí stát těžké tisíce, a to se zase člověku moc platit nechce, když ví, že by přístroj vzal do ruky možná párkrát do roka.
Právě v takovou chvíli se mimořádně hodí nabídka oblíbeného diskontního řetězce Action, v jehož regálech najdete Turbo foukač FERM za 519 korun.
Značku zná většina domácích kutilů: Právě na ně totiž cílí se svým výborným poměrem ceny a výkonu. Foukač dobře spadá do portfolia firmy: Je lehký, kompaktní a dostatečně výkonný, aby zastal běžnou práci kolem domu, v dílně i na zahradě.
Největším lákadlem je pochopitelně cena: Konkurenční přístroje od velkých značek běžně stojí i tisíce, a to i bez baterie. Pokud si potřebujete přikoupit ještě akumulátor, můžete k ceně přístroje od FERM přidat klidně i nulu.
Je pochopitelné, že za desetinovou cenu se člověk musí smířit s jistými kompromisy: Dražší modely zpravidla nebídnou vyšší objem hnaného vzduchu a robustnější materiály, protože se počítá s tím, že přístroj najde využití třeba na stavbě či při extrémní zátěži. Pokud ale neplánujete přístroj využívat profesionálně či opravdu každý den, rozdíl v reálném užitku je minimální.
Způsobů, jak foukač využít, se nabízí také dost: Krom běžného úklidu prachu či listí s ním například můžete sušit vlhké plochy, připravit si místo na piknik nebo třeba (velmi opatrně a z dostatečné vzdálenosti) rozžhavit uhlí na grilu.
A nemusíte samozřejmě kupovat zajíce v pytli: Na internetu najdete spoustu recenzí a videí, kde uživatelé ukazují použití fukaru v praxi.
Pokud jste profesionální zahradník nebo řemeslník, který bude nářadí využívat naplno každý den, poohlédněte se raději jinde. Pokud ale hledáte občasného šikovného bezdrátového pomocníka na úklid kolem domu či garáže, získáte za cenu, která nezabolí, velmi užitečný nástroj, který ušetří spoustu času i námahy při rutinních činnostech.