Lifestyle a vaření s Jiřím Ovčáčkem

Hledáte nové originální recepty? Zajímavé tipy, kam si udělat o víkendu výlet? Prodáváte nebo naopak sháníte nějaké zánovní zboží? Případně byste se chtěli s někým seznámit? Pak máte štěstí, protože už týden v České republice funguje zbrusu nový a stále populárnější lifestylový blog, kde všechny tyhle věci najdete na jednom místě. Kde? Na sociálních sítích hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Mluvčí prezidenta republiky je dlouhodobě známý svou kontroverzní aktivitou na sociálních sítích Twitter a Facebook, kam ve většině případů vkládá naprosto identické věci. Jeho tweety a statusy, kterých je schopný napsat i několik desítek denně, jsou velmi často otevřeně útočné a ostře se v nich pouští nejen do odpůrců prezidenta Zemana, ale i do kritiků premiéra Andreje Babiše.

Momentálně je jeho velkým "tématem" útočení na aktivity Milionu chvilek pro demokracii, které posměšně nazývá Milion chvilek nenávisti. Ovčáček si obecně libuje v nejrůznějších peprných formulacích, a nešetří tak třeba přirovnáváním lidí k fašistům, bolševikům a podobně.

Donedávna byla většina reakcí na Ovčáčkovy příspěvky, pod které píší především jeho odpůrci, buď marná snaha o diskusi, na kterou hradní mluvčí v drtivé většině vůbec nereaguje, nebo slovní útoky. To se ale radikálně změnilo minulý týden.

Už žádné marné diskuse

Humorný twitterový účet Jie, který je parodií na čínského poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga a sám se označuje jako "glosátor českého bizáru", ve středu 19. června večer zveřejnil příspěvek vyzývající ostatní uživatele, aby twitterový účet hradního mluvčího proměnili v lifestylový blog: "Všichni víme, že s Ovčáčkem se nedá diskutovat. Ale vzhledem k tomu, že má hodně followerů a dosah, rád bych proměnil jeho účet v lifestyle blog."

Navrhl tak, aby lidé pod příspěvky mluvčího hovořili o naprosto nesouvisejících tématech, jakou jsou recepty, tipy na výlet nebo auta. Sám uživatel vystupující jako Jie ovšem v dalším komentáři poukázal na to, že se nejedná o věc přímo z jeho hlavy, ale inspiroval se obdobným "trollením" od jiných uživatelů, které se pouze rozhodl přinést ve větším měřítku.

Parodický účet Jie má takřka 13 tisíc sledujících, takže se nápad po českém twitteru rychle rozšířil a výzva byla k dnešku více než pětsetkrát přesdílena a získala takřka pět tisíc lajků. Okamžitě se tak pod tweety hradního mluvčího začaly objevovat doslova stovky nesouvisejících reakcí. Ať už nejrůznější recepty, tipy, kam si zajít na jídlo, náhodná fakta z wikipedie nebo i fotky koček.

Do tohoto laskavého internetové trollení se zapojily i veřejně známé osobnosti, jako například novinář Jindřich Šídlo, který třeba pod jedním z příspěvků sháněl soutěžní nálepky z Billy, aby dceři obstaral plyšáka. Vážně myšlené reakce související s hlavním příspěvkem tak prakticky vymizely.

Z twitteru se pak myšlenka lifestylového blogu rychle přelila i na facebookový profil hradního mluvčího, kde se rovněž začaly objevovat stovky nesouvisejících komentářů. Na facebooku se této vlny chytil i známý parodický profil Jiřího Ovčáčka, kterého si dodnes někteří uživatelé pletou s tím pravým, a sám sdílel recept na hrníčkovou kokosovou bábovku.

Spontánně se pak podobný trend začal přenášet i na facebookový profil premiéra Andreje Babiše, i když ve výrazně menší míře, a postupně prakticky opadl.

K záležitosti se pochopitelně obratem začal na sítích vyjadřovat i sám Jiří Ovčáček - jak jinak než provokativně. Spamování na svém profilu přirovnal například ke křišťálové noci: "Jak blízko je k tomu, aby se člověk stal součástí nemyslícího stáda, které dělá, co je mu řečeno. Někdy dělají křišťálové noci, jindy pochodují s páskami LM na rukávech, jindy zase spamují na povel."

V jiných tweetech a statusech si naopak vlnu reakcí na své příspěvky otevřeně chválí, protože se mu tak zvyšuje i počet sledujících a celkový dosah na sítích: "Přátelé lifestylového blogu, děkuji! Roste nejen počet followerů mého Twitteru, ale hlavně utěšeně přibývají lajky k mým statusům. Super! Pilně makejte přes noc i v dalších dnech. Nepolevte ani po spartakiádě na Letné!"

Těžko tak říct, zda Ovčáčkovi vlna spamu vadí a pouze okatým pochvalováním záměrně provokuje, nebo mu momentální stav skutečně vyhovuje. Každopádně k tématu vydal během prvních pár dní na patnáct rozporuplných tweetů.

Špatná reklama je taky reklama?

Faktem je, že od původní výzvy rostl počet Ovčáčkových sledujících více, než je obvyklé, ač o žádná závratná čísla taky nejde (na twitteru je momentální nárůst něco kolem dvou tisíc, na facebooku cca patnáct set). Navíc můžeme směle odhadovat, že v případě twitteru, kde Jiří Ovčáček neměl nikdy příliš mnoho skutečných podporovatelů, se z drtivé většiny jedná o další přibývající internetové trolly.

Na facebooku je pravděpodobnější možnost, že by spamováním zvýšený dosah mohl přilákat i nějaké lidi, kteří s hradním mluvčím sympatizují. Ti se na jeho facebooku – na rozdíl od twitteru - ostatně ve větší míře objevovali již v minulosti. O tom, že spameři ve skutečnosti dělají Jiřímu Ovčáčkovi obrovskou reklamu, se ale příliš mluvit nedá.

Každopádně se tak mezi odpůrci a kritiky Jiřího Ovčáčka rozjela diskuse, zda je tento způsob protestu opravdu v pořádku a hradního mluvčího na sítích spíše neposiluje a zda by nebylo lepší ho prostě úplně ignorovat. To je ale něco, co na rozdíl od spamovací akce nemá příliš valnou šanci na úspěch.

Ostatně v minulosti se o podobnou výzvu ke skupinovému blokování Ovčáčkových profilů pokusil již novinář Petr Honzejk a o nějakém velkém úspěchu se rozhodně mluvit nedalo.

Uživatel Jie si tak přisadil i tento týden a vyzval ostatní uživatele, ať v provozování lifestylového blogu vesele pokračují dál.

Ve výsledku je výrazně příjemnější, že se pod příspěvky hradního mluvčího místo marných pokusů o diskusi objevuje něco jiného. Člověk se tam někdy dozví opravdu zajímavé věci. Věděli jste například, že brzdná dráha tankeru může být i kolem 10 kilometrů? Konečně jsou Ovčáčkovy sociální sítě k něčemu dobré.

Těžko říct, jak dlouho se tento internetový trend udrží. Už to, že vydržel přes týden, je v kontextu jiných masových záležitostí na internetu opravdu slušná životnost. Podobné hurá akce na sociálních sítích vyprchají a zestárnou v řádu dní, lifestyle blog Jiřího Ovčáčka se ale vesele drží dál a rozhodně neochabuje. Snad si s ním užijeme ještě spoustu legrace.