9. 1. 2026 – 6:29 | Magazín | Anna Pecena

Lidl znovu rozvířil vody: slevová smršť, která zacloumá peněženkami
Od 8. 1. do 11. 1. 2026 přichází nabídka, která se neptá, ale rovnou útočí. Slevy až desítky procent, potraviny každodenní potřeby i zboží do domácnosti za ceny, které nutí přepočítávat účtenku dvakrát. Tenhle leták zkrátka není pro slabé povahy.

Obchodní řetězec Lidl vytáhl těžký kalibr a servíruje akční ceny, které mají ambici stát se tématem rozhovorů u kávovarů i v hospodách. Od masa přes mléčné výrobky až po drogerii – tentokrát se šetří napříč celým košíkem.

Jídlo, které hraje na city i žaludek

Hned na první pohled zaujmou bílé stolní hrozny bezsemenné za 37,90 Kč, což je sleva 45 %. Ředkvičky vyjdou na 7,90 Kč za svazek a mleté maso mix 95 % tuku v balení 1 kg stojí 119,90 Kč. Kdo vaří poctivě, tady zbystří.

Mezi stálicemi nechybí Rama Classic za 39,90 Kč, tedy o 53 % levněji. Milovníci jednoduchých snídaní ocení polotučný tvaroh za 14,90 Kč. Do lednice se vyplatí přihodit i čerstvou smetanu ke šlehání Pilos 33 % za 49,90 Kč nebo mozzarellu za 21,90 Kč.

A pokud jde o rychlé večeře, Vídeňské mini párky vyjdou na 56,90 Kč. To už není náhoda, ale promyšlený útok na rodinné rozpočty.

Sladké, proteinové i kafe do zásoby

Slevy míří i na „něco navíc“. Proteinový pudink je za 19,90 Kč, proteinové tyčinky jsou v akci 1+1 za 14,95 Kč. Pro ranní rituály je tu Emco Mysli Na zdraví za 59,90 Kč.

Kávomilci nepřehlédnou Nescafé Classic náhradní náplň za 99,90 Kč a Nestlé Caro v duopacku za 169,90 Kč. To už jsou ceny, které svádějí k předzásobení.

Domácnost v ofenzivě

Leták ale nekončí u jídla. Relax jablečný nektar stojí 23,90 Kč, kuchyňské utěrky Velvet Turbo 69,90 Kč. Skutečný tahák představuje Ariel prací gel či prášek v mega balení za 359,90 Kč.

Do koupelny míří WC gel W5 za 49,90 Kč. Malé položky, které se ale v součtu umí zakousnout do rozpočtu – tady naopak uleví.

Celá nabídka platí od 8. 1. do 11. 1. 2026 a působí jako pečlivě namíchaný koktejl nutnosti a pokušení. Jestli jste čekali na chvíli, kdy se vyplatí vyrazit s plným košíkem, tohle je přesně ona.

