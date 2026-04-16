16. 4. 2026 – 12:13 | Magazín | Tamara Černá

Lidl ovládl slevy třídenní akcí na maso a laciné jahody
zdroj: Profimedia
Čtvrteční letáky přináší výrazné zlevnění masa, tentokrát však jednoznačně dominuje nabídka Lidlu, který sází na silné akce u základních druhů masa. Právě ty patří mezi hlavní taháky, které mají zákazníky přivést do prodejen. Slevy ovšem platí jen do neděle.

Největší pozornost poutá především vepřové maso. Vepřová kýta bez kosti je v nabídce za zhruba 84,90 Kč za kilogram, což ji řadí mezi nejvýhodnější položky v aktuální akci. Podobně zajímavě vychází i další části vepřového, které se drží kolem hranice 99,90 Kč/kg, tedy výrazně pod běžnou cenou.

Silnou pozici má i kuřecí maso. Kuřecí prsní řízky Lidl nabízí přibližně za 99,90 Kč/kg, čímž se dostávají na psychologickou hranici sta korun za kilo. Ještě dostupnější variantou je celé kuře, které lze pořídit okolo 59,90 Kč/kg, což z něj dělá jednu z nejlevnějších možností pro větší rodinný nákup.

Vedle masa zaujmou i další akční položky. Pozornost si zaslouží především čerstvé jahody, které patří mezi sezónní lákadla a v letáku se objevují za velmi příznivou cenu 34 korun za půl kila. Mezi dalšími produkty pak vyčnívá například máslo, které je v akci za výhodnější cenu než obvykle a doplňuje tak nabídku základních potravin.

Celkově tak Lidl potvrzuje svou strategii agresivního cenového tlaku právě u masa, které doplňuje o atraktivní slevy na vybrané potraviny. Zákazníkům tak nabízí ideální příležitost k větším nákupům za výrazně nižší ceny než obvykle.

Zdroje:
kupi.cz, hypermarket Lidl
Tamara Černá
Novinářka z Jičína, která se zaměřuje na společenská témata, spotřebitelská práva a každodenní realitu běžných lidí. Věří, že i zdánlivě malý příběh může odhalit hlubší struktury společnosti. Své první zkušenosti sbírala v regionálních redakcích. Dnes přispívá do několika českých online magazínů. Ve volném čase ráda čte moderní francouzskou beletrii, cestuje po bývalých průmyslových městech a fotografuje opuštěné krajiny.

