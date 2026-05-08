Lidé si dnes připomenou konec druhé světové války v Evropě na pietách po celé ČR
8. 5. 2026 – 8:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na pietách po celé ČR si dnes mohou lidé připomenout 81.výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy Dne vítězství doplní také výstavy, průvody či tradiční pietní akt na pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) nebo náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.
Nástup na Vítkově začíná v 10:00, chybět by neměl ani přelet armádní techniky. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově. V Senátu ČR se při příležitosti Dne vítězství koná den otevřených dveří. V 08:00 ho zahájí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), v 17:00 se uskuteční debata s Vystrčilem v jednacím sále.
Pietní akce, mnohdy s doprovodným programem, se konají také například v Brně, Pardubicích, Přerově, Žatci, Liberci nebo Znojmě. V Třebíči budou oslavy spojené s hudebními vystoupeními, ukázkou činnosti náměšťské vrtulníkové základny nebo seskokem parašutistů. V České Lípě se uskuteční hudební vystoupení žáků základní umělecké školy, akce se zúčastní členové Klubu vojenské historie v dobových uniformách. V Rokycanech se koná například program v Muzeu na demarkační linii, přehlídka předválečného oblečení či defilé armád druhé světové války.
Ve Velichovkách na Náchodsku vzpomínková akce připomene událost známou jako Mise Velichovky, při které přijel 8. května 1945 do obce konvoj amerických vojáků. Kolona historických vojenských vozidel bude nejprve na náměstí v Hořicích na Jičínsku ve 12:15 a ve 13:00 vyrazí do Jaroměře a Velichovek. Příjezd do Velichovek bude asi v 15:00. V Manětíně na Plzeňsku bude dobový vojenský tábor americké 97. pěší divize a uskuteční se rekonstrukce příjezdu americké armády.
Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 středoevropského času.