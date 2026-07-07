Lidé se stěhují pod moře. U Floridy otevřeli základnu jako ze sci-fi
7. 7. 2026 – 18:36 | Magazín | Alex Vávra
Pod hladinou u pobřeží Floridy vznikla unikátní základna, která připomíná sci-fi filmy. Habitat Vanguard umožní vědcům strávit několik dní přímo na dně oceánu a jeho tvůrci věří, že jde o první krok k trvalému životu lidí pod mořskou hladinou.
Ještě před několika lety patřil trvalý život pod mořskou hladinou hlavně do světa science fiction. Dnes se ale tato vize začíná měnit v realitu. U pobřeží americké Floridy totiž vznikla unikátní podmořská základna, která umožní lidem žít a pracovat několik dní v kuse přímo na dně oceánu. Její tvůrci přitom neskrývají obrovské ambice – nejde jen o výzkum korálových útesů. Chtějí položit základy budoucnosti, ve které bude lidská přítomnost pod hladinou stejně běžná jako pobyt na oběžné dráze.
Společnost DEEP úspěšně dokončila instalaci pilotního podmořského habitatu Vanguard na útesu Tennessee Reef v Národní mořské rezervaci Florida Keys. Jde o první podobné zařízení umístěné v otevřených vodách Spojených států za posledních čtyřicet let a zároveň o první krok k mnohem většímu projektu, který má jednou lidem umožnit dlouhodobý život pod hladinou.
Habitat připomínající velikostí školní autobus spočívá v hloubce přibližně 17 metrů na písčitém mořském dně asi 105 kilometrů od pobřeží Floridy. Je dlouhý 10,7 metru, široký 2,5 metru a dokáže ubytovat až čtyři akvanauty, kteří zde mohou žít a pracovat pět i více dní bez nutnosti vracet se na hladinu.
Samotná instalace byla mimořádně náročnou operací. Inženýři nejprve umístili na mořské dno speciální základovou konstrukci, na kterou pomocí lodního jeřábu usadili samotný habitat. Ten je propojen s výrazně žlutou podpůrnou bójí na hladině, která zajišťuje přívod elektrické energie, dýchatelného vzduchu i spojení s okolním světem.
„Instalace habitatu Vanguard na Tennessee Reef byla pečlivě naplánovaná námořní operace s mnoha vzájemně propojenými kroky. Zároveň představuje vyvrcholení osmnácti měsíců intenzivního návrhu, vývoje, stavby a testování. Dnešek je pro nás obrovským milníkem a zážitkem, na který nikdy nezapomenu,“ uvedl technologický ředitel společnosti DEEP Norman Smith.
Podvodní stanice jako předzvěst nové éry
Vanguard ale není cílem, nýbrž začátkem. Společnost DEEP jej označuje za pilotní projekt mnohem většího modulárního systému Sentinel, který by měl v budoucnu umožnit dlouhodobou lidskou přítomnost pod hladinou oceánu. Její představitelé otevřeně mluví o tom, že chtějí změnit způsob, jakým lidstvo oceány využívá. Stejně jako se v minulých desetiletích podařilo vybudovat trvale obydlené stanice ve vesmíru, měla by podle jejich představ vzniknout i síť podmořských základen.
„Úspěšné nasazení habitatu nás přibližuje k cíli umožnit trvalou lidskou přítomnost v oceánu a představuje významný krok vpřed v naplňování mise společnosti DEEP – učinit z lidí skutečně vodní tvory,“ prohlásil Smith. Podle něj právě dlouhodobý pobyt pod hladinou otevře možnosti, které byly dosud prakticky nedosažitelné.
Vědci nebudou muset každý den na hladinu
Vanguard nebude sloužit jen mořským biologům. V jeho útrobách budou odborníci zkoumat zdravotní stav korálových útesů, obnovovat poškozené kolonie korálů, sledovat dlouhodobé změny mořských ekosystémů i dopady klimatických změn. Plán počítá také s výzkumem lidské fyziologie, testováním nových oceánských senzorů a zařízení pro odběr vzorků, výcvikem astronautů i specialistů připravujících se na práci v extrémních podmínkách. Součástí projektu budou dokonce živé vzdělávací přenosy přímo z podmořského habitatu.
Největší výhodou je skutečnost, že vědci nebudou muset po každém ponoru vystupovat na hladinu. Díky několikadennímu nepřetržitému pobytu přímo u korálových útesů získají mnohem více dat a budou moci sledovat změny v mořském prostředí v reálném čase.
Lokalita Tennessee Reef byla vybrána záměrně. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru ji označuje za oblast určenou výhradně pro vědecký výzkum. Nacházejí se zde unikátní hlubokomořské korály a houby, které rostou mimořádně pomalu a patří mezi nejcennější organismy celé oblasti.
„Po desetiletí podporuje Národní úřad pro oceán a atmosféru využívání podmořských habitatů jako platforem pro průlomové objevy. Nasazení nového podmořského habitatu vytváří další příležitosti pro mořský výzkum a posiluje vědeckou infrastrukturu, ochranu přírodních zdrojů i naši dlouholetou spolupráci s vědeckou komunitou,“ uvedl ředitel Národní mořské rezervace Florida Keys Eddie Kertis.
Než se však první akvanauti nastěhují, čeká Vanguard ještě závěrečná série námořních zkoušek a certifikace. O bezpečnost zařízení se stará Norská klasifikační a certifikační společnost DNV, která dohlížela na celý vývoj i stavbu. Pokud habitat získá definitivní povolení, začnou výcviky prvních posádek a podpůrných týmů. Teprve poté se otevřou poklopy první podmořské stanice svého druhu v amerických vodách.
Ačkoliv dnes Vanguard pojme jen čtyři lidi, jeho význam dalece přesahuje jeho rozměry. Pokud se projekt osvědčí, může odstartovat zcela novou kapitolu lidského průzkumu oceánů. Zatímco minulé století patřilo dobývání vesmíru, to současné by se mohlo stát obdobím, kdy lidé konečně začnou objevovat poslední velkou neznámou na vlastní planetě – hlubiny světových oceánů.