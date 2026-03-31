Lidé sdílí zážitky od sázkových terminálů, obsluha má trik, jak je okrádá o výhru
31. 3. 2026 – 11:22 | Magazín | Žaneta Kaczko
Vypnuté zvuky, výměna lístků pod pultem a falešná tvrzení. Podvody se sázenkami se šíří Českem. Máme pro vás seznam věcí, které musíte udělat dřív, než svůj tiket pustíte z ruky!
Sázíte pravidelně Sportku, Eurojackpot nebo stíráte losy? Pak byste měli zpozornět. Příběh z Německa, kde obsluha pumpy tvrdila sázejícímu, že jeho tiket je nevýherní, a pak si s ním šla pro pohádkovou výhru 37 milionů, není jen vzdálenou kuriozitou. České internetové diskuse se plní příběhy lidí, kteří zažili totéž – na poště, v trafice i na čerpacích stanicích.
Podvodníci sázejí na nepozornost, důvěřivost a často i na pokročilý věk sázejících. Metody jsou přitom až mrazivě jednoduché.
Nejčastější triky nepoctivé obsluhy
Praxe ukazuje, že nepoctivci u terminálů využívají několik osvědčených „fíglů“:
- Výměna tiketu pod pultem: Vy podáte svůj tiket, obsluha ho vezme, ale do terminálu vloží jiný, starý nebo prázdný lístek, o kterém ví, že nevyhrál. Terminál nezazní nebo pípne chybu, obsluha vám lístek vrátí (nebo ho vyhodí) a váš skutečný výherní tiket si schová na později.
- Vypnuté nebo ztlumené zvuky: Terminály standardně vydávají specifický zvuk při výhře. Podvodníci však zvuk záměrně ztlumí nebo vypnou, aby sázející neslyšel „vítěznou znělku“. Pak stačí jen klidným hlasem oznámit: „Bohužel, nic tam není.“
- Zmatení zákazníka sumou: Stává se, že obsluha přizná výhru, ale nahlásí mnohem nižší částku (např. místo 1 200 Kč řekne 200 Kč). Pokud si sázející neřekne o potvrzení z terminálu, zbytek peněz skončí v kapse prodávajícího.
Jak se efektivně bránit? Zaveďte si těchto 5 pravidel
Abyste se nestali obětí podvodu, nemusíte přestat sázet. Stačí být obezřetný a dodržovat pár jednoduchých kroků:
- 1. Kontrolujte si tiket sami předem: Než vyrazíte k terminálu, ověřte si výsledky doma. Nejbezpečnější je použít oficiální mobilní aplikaci sázkové kanceláře. Stačí naskenovat čárový kód tiketu a hned víte, na čem jste. Do provozovny pak jdete už jen pro peníze.
- 2. Tiket si podepište nebo označte: Na zadní stranu tiketu se vždy podepište. Pokud vám pak obsluha bude chtít vrátit jiný (nevýherní) lístek, okamžitě to poznáte. Někteří sázející si tiket před odevzdáním fotí na mobil.
- 3. Chtějte tiket vždy zpět: Nikdy nenechávejte tiket v rukou obsluhy, i když vám tvrdí, že nevyhrál. Vždy si ho vyžádejte nazpět. Pokud by ho obsluha už stihla hodit do koše, trvejte na tom, aby ho vyndala.
- 4. Sledujte displej a poslouchejte: Terminály nemají vždy displeje otočené směrem k zákazníkovi. Pokud ano, sledujte, co se na nich objeví. Pokud nic nevidíte, neslyšíte, ptejte se proč. Trvejte na vytištění potvrzení o kontrole tiketu (tzv. kontrolní ústřižek), který terminál vygeneruje.
- 5. Nenechte se odbýt: Pokud máte podezření, že s vaším tiketem někdo manipuloval, neváhejte konfrontovat obsluhu hned na místě. Pokud se setkáte s odporem, volejte infolinku sázkové kanceláře nebo policii. Sázkové terminály jsou monitorované a každý pohyb tiketu v systému zanechává stopu.
Osvěta pro nejzranitelnější
Nejčastějšími oběťmi jsou senioři, kteří aplikacím nerozumí a obsluze terminálů bezmezně věří. Pokud máte v rodině starší sázející, promluvte si s nimi o těchto rizicích. Naučte je, jak si tiket podepsat a proč si ho vždy brát zpět.
Pamatujte, že nepoctivý personál sází na vaši slušnost a nechuť dělat „scény“. Ale jde o vaše peníze a vaše štěstí. Nenechte si ho ukrást jen proto, že někdo za pultem zkouší vaše štěstí zpeněžit ve svůj prospěch.
Sdílejte toto varování mezi své známé a rodinu. Podvody se dějí i tam, kde bychom je nečekali – na poštách, pumpách i v oblíbených trafikách.