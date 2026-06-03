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Lidé s vysokou inteligencí mají často tyto dva nenápadné návyky. Většina lidí si jich ani nevšimne

3. 6. 2026 – 20:11 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Lidé s vysokou inteligencí mají často tyto dva nenápadné návyky. Většina lidí si jich ani nevšimne
zdroj: Freepik
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Když se řekne vysoká inteligence, mnoho lidí si představí člověka, který má pohotovou odpověď na každou otázku, oslňuje okolí znalostmi a v debatě vždy zvítězí. Psychologické výzkumy však ukazují, že skutečně bystří lidé se často projevují úplně jinak.

Jejich inteligenci neprozradí titul před jménem ani hlasité vystupování. Poznáte ji spíše podle dvou nenápadných návyků, které se objevují při běžné konverzaci.

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Nejprve se ptají, teprve potom odpovídají

Mnoho lidí vstupuje do diskuse s cílem prosadit svůj názor. Inteligentní jedinci naopak často začínají otázkami. Snaží se pochopit, proč druhý člověk přemýšlí právě tak, jak přemýšlí.

Nejde o zdvořilost ani taktiku. Je to způsob získávání informací. Čím více souvislostí mají k dispozici, tím přesnější a promyšlenější dokážou formulovat vlastní názor.

Proto bývají v debatách klidnější. Místo rychlých soudů se zajímají o argumenty, motivace a zkušenosti druhých. Zvenčí mohou působit nenápadně, ale právě schopnost naslouchat patří mezi znaky kvalitního kritického myšlení.

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Nebojí se změnit názor

Druhým znakem bývá překvapivá ochota přiznat omyl. Zatímco mnoho lidí brání svůj názor i navzdory novým důkazům, bystří jedinci jsou ochotni své stanovisko upravit, pokud se objeví přesvědčivé informace.

Neznamená to nerozhodnost ani nedostatek sebevědomí. Naopak, vyžaduje to dostatek jistoty, aby člověk dokázal připustit, že se mýlil.

Psychologové upozorňují, že schopnost revidovat vlastní přesvědčení souvisí s intelektuální pokorou a je považována za jednu z důležitých vlastností lidí, kteří dokážou dlouhodobě rozvíjet své znalosti a lépe se rozhodovat.

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Inteligence není o tom, kdo mluví nejvíc

Ve společnosti často získávají pozornost ti nejhlasitější. To ale neznamená, že jsou také nejchytřejší. Lidé s vysokou inteligencí bývají mnohdy opatrnější ve svých závěrech a více přemýšlejí, než promluví.

Pokud si chcete všímat znaků bystré mysli, zaměřte se méně na sebejistá prohlášení a více na otázky, které člověk pokládá. Právě zvědavost, schopnost naslouchat a ochota přiznat chybu totiž často prozrazují víc než jakýkoli diplom na zdi.

Ve výsledku tak může být nejinteligentnějším člověkem v místnosti ten, který mluví nejméně, ale přemýšlí nejvíce.

Tagy:
názor lidé diplom inteligence přemýšlet
Zdroje:
daily.jstor.org, templeton.org, psychologs.com
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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