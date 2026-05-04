Lidé s touto krevní skupinou mohou žít déle: Vědci odhalili, proč je u nich infarkt a mrtvice méně častá
4. 5. 2026 – 20:36 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Některé studie naznačují, že krevní skupina může hrát roli v riziku srdečně-cévních onemocnění. Odborníci však upozorňují, že genetika je jen částí příběhu a skutečnou délku života výrazně ovlivňuje především životní styl.
Touha po dlouhém a zdravém životě fascinuje lidstvo odjakživa. Moderní výzkumy přitom stále častěji naznačují, že roli nemusí hrát jen strava, pohyb nebo prevence, ale také genetika – včetně krevní skupiny.
Krevní skupina 0 a nižší riziko srdečně-cévních onemocnění
Právě krevní skupina 0 bývá v některých studiích spojována s nižším rizikem určitých kardiovaskulárních onemocnění, zejména infarktu a mrtvice. Důvodem mohou být biologické odlišnosti v systému srážlivosti krve, které ovlivňují pravděpodobnost tvorby krevních sraženin.
Lidé s krevní skupinou 0 mají obecně nižší hladiny von Willebrandova faktoru a faktoru VIII, což může přispívat ke sníženému riziku trombóz a některých srdečně-cévních komplikací. Právě tato biologická výhoda bývá jedním z důvodů, proč je krevní skupina 0 často spojována s lepšími předpoklady pro dlouhověkost.
Co ukazují výzkumy o délce života?
Rozsáhlejší epidemiologické studie skutečně naznačují, že lidé s krevní skupinou 0 mohou mít o něco nižší pravděpodobnost rozvoje ischemické choroby srdeční nebo cévní mozkové příhody než někteří lidé s jinými krevními skupinami.
To ovšem neznamená, že by samotná krevní skupina byla zárukou dlouhého života nebo ochranou před nemocemi.
Významnou roli stále hraje řada dalších faktorů:
- kvalita stravy
- fyzická aktivita
- kouření
- krevní tlak
- genetické predispozice
- úroveň zdravotní péče
Genetika hraje roli, ale není všemocná
Vědecký výzkum dlouhověkosti potvrzuje, že genetika skutečně ovlivňuje proces stárnutí i náchylnost k některým onemocněním.
Vedle krevní skupiny hrají důležitou roli například:
- APOE – souvisí s rizikem Alzheimerovy choroby
- CDKN2B – ovlivňuje buněčné dělení
- SH2B3 – bývá spojován s délkou života
Co rozhoduje více než krevní skupina?
Právě životní styl podle odborníků zůstává nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím délku života.
Největší vliv mají:
- zdravá strava
- pravidelný pohyb
- prevence obezity
- kontrola krevního tlaku
- nekouření
- kvalitní spánek
- psychická pohoda
I když krevní skupina může hrát určitou biologickou roli, každodenní rozhodnutí člověka bývají pro dlouhodobé zdraví zásadnější.
Senzace versus realita
Senzacechtivé titulky často naznačují, že konkrétní krevní skupina automaticky znamená delší život. Realita je však podstatně složitější.
Krevní skupina 0 může skutečně představovat určitou výhodu v oblasti nižšího rizika některých kardiovaskulárních problémů, ale sama o sobě neurčuje osud člověka.
Dlouhověkost je výsledkem souhry:
- genetiky
- prostředí
- zdravotní péče
- životních návyků
Krev může pomoci, ale rozhoduje způsob života
Lidé s krevní skupinou 0 mohou mít podle současných poznatků mírně nižší riziko infarktu nebo mrtvice, což může představovat jeden z faktorů podporujících delší život.
Skutečné tajemství dlouhověkosti ale neleží pouze v krvi.
Největší vliv stále mají:
- prevence
- každodenní návyky
- celková péče o zdraví
Dobrou zprávou zůstává, že bez ohledu na krevní skupinu může většina lidí své šance na dlouhý a zdravý život výrazně ovlivnit vlastním životním stylem.
A právě v tom spočívá největší síla moderní prevence.