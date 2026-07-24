Lidé kvůli němu měsíce trénují. Co je Hyrox a proč mu propadá celý svět?
24. 7. 2026 – 11:07 | Magazín | Alex Vávra
Hyrox během několika let vyrostl z nenápadného závodu v jeden z nejrychleji rostoucích fitness fenoménů na světě. Spojuje běh, silové disciplíny i vytrvalost do jediné soutěže, která láká profesionální sportovce i běžné návštěvníky posiloven. Čím si získal takovou popularitu a proč se o něm mluví jako o budoucnosti moderního fitness?
Lidé už dávno nechodí do posiloven jen kvůli svalům. Fitness se stalo životním stylem a stále více sportovců hledá výzvu, která prověří nejen jejich sílu, ale také vytrvalost, odolnost a psychiku. Právě proto zažívá raketový růst Hyrox – závod, který během několika let vyrostl z malé akce v Německu v celosvětový fenomén. Dnes se na něj stojí fronty, některé závody se vyprodají během několika hodin a tisíce lidí tráví měsíce přípravou na jediný den. Čím je Hyrox tak výjimečný a proč se o něm mluví jako o budoucnosti moderního fitness?
Hyrox vznikl v roce 2017 v německém Hamburku s jednoduchou myšlenkou – vytvořit závod, který nebude určen pouze elitním sportovcům, ale zvládne ho téměř každý člověk, který pravidelně cvičí. Organizátoři jej proto označují sloganem „fitness soutěž pro každé tělo“ a zdůrazňují, že nejde o závod pouze pro profesionály.
Z původních několika stovek účastníků se během několika let stal obrovský mezinárodní seriál. Každou sezonu se konají desítky závodů po celém světě a účastní se jich desetitisíce sportovců. Ve Velké Británii už zájem dokonce převyšuje kapacitu některých akcí natolik, že pořadatelé zavedli losování o možnost startu. Popularitu navíc podporují sociální sítě. Fotografie unavených závodníků v cíli, videa z tréninků nebo sdílení dosažených časů zaplavují Instagram i TikTok. Hyrox se stal nejen sportem, ale také komunitou lidí, kteří se navzájem motivují a inspirují.
Co přesně je Hyrox a proč je jiný než ostatní fitness závody
Na první pohled vypadá Hyrox jednoduše. Ve skutečnosti ale patří mezi nejnáročnější amatérské fitness soutěže. Každý závodník absolvuje osm běžeckých úseků po jednom kilometru. Po každém kilometru následuje jedna funkční disciplína. Celkem tedy uběhne osm kilometrů, mezi nimiž musí zvládnout kilometr na lyžařském trenažéru, tlačení saní, tahání saní, angličáky s dalekým skokem, kilometr na veslovacím trenažéru, farmářskou chůzi s těžkými činkami, výpady s pytlem naplněným pískem a na závěr sto hodů medicinbalem o zeď.
Právě kombinace běhu a silových disciplín dělá z Hyroxu něco výjimečného. Nestačí být pouze silný ani pouze rychlý běžec. Úspěšný závodník musí zvládnout obojí a navíc umět pracovat s únavou. Po každém kilometru totiž následuje intenzivní silová disciplína a hned poté opět běh. Jednou z největších předností Hyroxu je jeho jednotný formát. Každý závod na světě má stejné pořadí disciplín, stejné vzdálenosti i stejné váhy. Díky tomu lze výsledky snadno porovnávat bez ohledu na to, jestli člověk závodil v Praze, Madridu nebo Sydney.
Právě tato jednoduchost odlišuje Hyrox například od CrossFitu. Ten využívá pokaždé jiné disciplíny a závodníci často dopředu vůbec nevědí, co je čeká. Hyrox naopak sází na standardizovaný formát. Každý přesně ví, co ho čeká, a může se na závod systematicky připravovat. Další výhodou je technická dostupnost. Disciplíny byly vybrány tak, aby je zvládl téměř každý návštěvník posilovny. Na rozdíl od CrossFitu není potřeba ovládat olympijské vzpírání ani gymnastické prvky, jejichž zvládnutí často trvá roky.
Organizátoři navíc nabízejí několik kategorií. Vedle základní varianty existuje profesionální kategorie s vyššími váhami, závody dvojic i čtyřčlenné štafety. Díky tomu si může každý vybrat obtížnost odpovídající své kondici.
Není to jen závod. Hyrox mění způsob, jak lidé přemýšlejí o cvičení
Přestože organizátoři tvrdí, že je Hyrox určen téměř každému, bez přípravy se na start rozhodně nevyplatí postavit. Odborníci doporučují alespoň deset až dvanáct týdnů systematického tréninku. Základ tvoří běh, protože právě ten představuje polovinu celé soutěže. Nestačí ale pouze naběhat kilometry. Důležité je naučit se běhat v okamžiku, kdy jsou nohy unavené z předchozí silové disciplíny.
Vedle běhu je potřeba pravidelně procvičovat také jednotlivé disciplíny. Tlačení a tahání saní rozvíjí sílu nohou i horní poloviny těla, lyžařský a veslařský trenažér prověřují koordinaci i kondici a výpady s pytlem nebo hody medicinbalem dokážou během několika minut dokonale vyčerpat i zkušené sportovce.
Příprava přináší řadu výhod. Kombinace silového tréninku, běhu a intervalového zatížení zlepšuje fyzickou kondici komplexněji než většina běžných fitness programů. Sportovci získávají větší sílu, lepší vytrvalost, stabilnější střed těla i vyšší pohyblivost. Díky vysokému energetickému výdeji může být Hyrox také účinným pomocníkem při redukci tělesného tuku. Neméně důležitá je psychická stránka. Mnoho účastníků říká, že největším soupeřem není člověk vedle nich, ale oni sami. Cílem není porazit ostatní, ale překonat vlastní limity. Každý dokončený závod navíc představuje přesně měřitelný pokrok, protože trať je vždy stejná.
Významnou roli hraje také komunita. Atmosféra závodů připomíná velké sportovní akce. Diváci hlasitě povzbuzují každého účastníka bez ohledu na jeho tempo, moderátoři dodávají energii a hlasitá hudba vytváří dojem profesionální soutěže. Mnoho lidí se shoduje, že právě tato atmosféra je jedním z hlavních důvodů, proč se na další závod vracejí.
Hyrox má samozřejmě i své nevýhody. Příprava vyžaduje poměrně hodně času a kombinuje několik různých typů tréninku. Bez kvalitní regenerace může dojít k přetížení organismu nebo ke zranění. Náročnější jsou také finanční náklady. Kromě startovného je často potřeba zaplatit cestování, ubytování nebo specializované tréninky.
Přesto zájem o Hyrox nepolevuje. Naopak. Do závodů se zapojují profesionální sportovci, herci i lidé, kteří ještě před několika lety pouze rekreačně navštěvovali posilovnu. Důvod je jednoduchý. Hyrox nabízí něco, co v moderním fitness dlouho chybělo – jasně daný cíl, možnost dlouhodobě sledovat vlastní pokrok a pocit, že nejde jen o cvičení, ale o skutečnou sportovní výzvu.
Právě proto mnozí odborníci označují Hyrox za jeden z nejvýznamnějších fitness trendů současnosti. A pokud bude jeho popularita růst stejným tempem jako dosud, je velmi pravděpodobné, že se z něj během několika let stane stejně známá disciplína, jakou jsou dnes maratony nebo triatlony.