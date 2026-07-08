Lidé, kteří umí dva jazyky, podle vědců stárnou výrazně pomaleji. Rozdíl může být překvapivě velký
8. 7. 2026 – 13:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Dobře se stravujete, pravidelně se hýbete a snažíte se dopřát si dostatek spánku? Podle nejnovějších poznatků neurovědců možná existuje ještě jeden překvapivě účinný způsob, jak podpořit zdraví mozku
Výzkumy totiž naznačují, že lidé ovládající dva a více jazyků mohou vykazovat známky pomalejšího stárnutí mozku. V některých případech se rozdíl pohyboval až kolem třinácti let.
Mozek může stárnout pomaleji
Výsledky představené na kongresu Federace evropských neurovědeckých společností (FENS) v roce 2026 naznačují, že vícejazyčnost souvisí s vyšší takzvanou kognitivní rezervou. Ta pomáhá mozku lépe zvládat změny spojené s přibývajícím věkem a déle si udržet paměť, pozornost i schopnost řešit složitější úkoly.
Nejde přitom jen o počet jazyků, které ovládáte. Významnou roli hraje také to, jak dobře je umíte používat a jak intenzivně je během života využíváte. Čím aktivněji mozek mezi jazyky přepíná, tím větší mentální zátěž podstupuje.
Proč jsou právě cizí jazyky tak prospěšné?
Při komunikaci ve více jazycích musí mozek neustále vybírat správná slova, potlačovat nepoužívaný jazyk a rychle přepínat mezi různými gramatickými pravidly. Právě tato nepřetržitá mentální aktivita podle odborníků podporuje vytváření takzvané kognitivní rezervy, která může pomáhat oddalovat projevy stárnutí mozku.
Odborníci zároveň upozorňují, že významnou část rizikových faktorů spojených s rozvojem demence lze ovlivnit životním stylem. Vedle zdravé stravy, pohybu a kvalitního spánku proto doporučují mozek pravidelně zaměstnávat novými podněty.
Začít můžete v každém věku
Dobrou zprávou je, že s učením cizího jazyka nemusíte začínat v dětství. Přestože žádná metoda nedokáže zaručit, že se kognitivním změnám ve stáří zcela vyhnete, odborníci se shodují, že mozek si dokáže vytvářet nová spojení po celý život.
Pokud se chcete do studia pustit, pomůže několik jednoduchých pravidel:
- věnujte se jazyku alespoň deset až patnáct minut denně,
- vyberte si jazyk, který Vás skutečně baví nebo který využijete při cestování či v práci,
- zkuste konverzační kurzy nebo jazykové skupiny, kde procvičíte nejen řeč, ale i sociální kontakt,
- nebojte se chyb – právě hledání správných slov představuje pro mozek cenný trénink,
- kombinujte studium s pravidelným pohybem, kvalitním spánkem a pestrou stravou.
Jeden z dílků skládačky dlouhověkosti
Samotná znalost cizích jazyků není zázračným receptem na dlouhý život ani ochranou před neurodegenerativními onemocněními. Stále platí, že největší vliv má celkový životní styl. Vícejazyčnost však podle současných poznatků může představovat jeden z návyků, které pomáhají udržet mozek déle v dobré kondici.
Možná právě proto se vyplatí oprášit učebnici, stáhnout jazykovou aplikaci nebo se přihlásit do kurzu. Nikdy není pozdě dát svému mozku novou výzvu.