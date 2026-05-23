Lidé, kteří umí být single, mají často ty nejlepší vztahy. Tyto 3 schopnosti za tím stojí
23. 5. 2026 – 10:42 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Někteří lidé neumí být sami ani chvíli. Jakmile skončí jeden vztah, okamžitě hledají další. Jiní ale dokážou fungovat úplně jinak. Samota je neděsí, neutíkají před ní a nepotřebují mít vedle sebe neustále někoho jen proto, aby se cítili kompletní.
Díky občasné samotě u lidí často vznikají ty nejpevnější vztahy.
Možná totiž nejde o to, kdo umí nejlépe flirtovat nebo působit dokonale na první pohled. Ve skutečnosti bývají nejlepšími partnery lidé, kteří se během období o samotě naučili několik zásadních věcí o sobě i o vztazích.
1. Vědí, kdo jsou a co od vztahu skutečně chtějí
Lidé, kteří zvládnou být sami, si obvykle prošli obdobím, kdy museli čelit sami sobě bez rozptýlení, bez neustálé pozornosti druhých a bez potvrzování vlastní hodnoty skrze vztah.
Právě tehdy si člověk začne mnohem jasněji uvědomovat:
- co mu ve vztahu chybí,
- co už nikdy nechce tolerovat,
- ale i to, co dokáže nabídnout druhému.
Takoví lidé nevstupují do vztahu jen proto, aby zaplnili prázdné místo. Nečekají, že je někdo „zachrání“. Spíš hledají partnerství, které bude fungovat vedle jejich života, ne místo něj.
Odborní terapeuti upozorňují, že delší období single života často pomáhá lépe pochopit vlastní hranice, potřeby i očekávání. A právě to bývá jeden z největších základů zdravého vztahu.
2. Nebojí se zranitelnosti
Na první pohled může působit sebejistě téměř každý. Skutečná blízkost ale začíná až ve chvíli, kdy člověk přestane hrát roli dokonalého partnera.
Lidé, kteří si prošli samotou a naučili se fungovat sami se sebou, bývají často otevřenější emocím. Dokážou přiznat nejistotu, strach i chyby. A právě to vytváří skutečnou intimitu.
Zranitelnost totiž není slabost. Je to schopnost pustit druhého člověka blíž i za cenu toho, že můžete být zklamaní.
Výzkumy dlouhodobě ukazují, že emocionální otevřenost zvyšuje důvěru i pocit blízkosti ve vztazích. Jenže mnoho lidí se jí bojí. Raději zůstávají na povrchu, protože hlubší propojení vyžaduje odvahu.
Manželský terapeut Terry Gaspar dokonce upozorňuje, že strach ze zranitelnosti dokáže postupně sabotovat i jinak funkční vztahy.
3. Chápou, že láska není jen romantický film
Lidé, kteří nikdy nebyli opravdu sami, často vstupují do vztahů s představou, že správná láska bude automaticky snadná.
Jenže dlouhodobé vztahy nejsou jen o motýlech v břiše a dokonalé chemii. Jsou také o nepříjemných rozhovorech, rozdílných povahách, kompromisu i schopnosti zvládat tlak.
Právě lidé, kteří si prošli samotou, často lépe chápou, že vztah vás někdy konfrontuje s věcmi, před kterými byste jinak utíkali. Otevírá staré nejistoty, ego i emoce, které jste o sobě možná ani nevěděli. Paradoxně právě proto mohou být vztahy tak silné. Ne proto, že jsou vždy jednoduché. Ale protože člověka nutí růst.