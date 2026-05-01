Lidé kolem Špidly začali veřejný sběr podpisů pro vznik Nové sociální demokracie
1. 5. 2026 – 17:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Někdejší sociální demokraté kolem bývalého premiéra a později eurokomisaře Vladimíra Špidly zahájili na dnešní Svátek práce veřejný sběr podpisů pro založení nové sociálnědemokratické strany.
Důvodem pro vznik Nové sociální demokracie je podle Špidly sociální nespravedlnost ve společnosti, která podle něho bere velkému množství lidí naději na slušný život.
"Není tady dobře a je třeba to změnit," řekl novinářům Špidla při dnešním představení nové strany v Praze. Změna podle něho vyžaduje politické úsilí. "Není lepší nástroj k prosazování hodnotových představ, než je politická strana," poznamenal další z iniciátorů, někdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.
Budoucí nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Hlásí se podle Dienstbiera k evropské integraci, k Evropské unii i ke kolektivní obraně nyní prezentované NATO. Prioritami budou podle nového stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně.
Lidé mohli podpořit vznik strany s názvem Nová sociální demokracie u vstupu na pražský Střelecký ostrov, na němž je pamětní deska připomínající první dělnickou oslavu 1. máje v Praze v roce 1890, i v Ostravě. Ministerstvo vnitra v současnosti eviduje 223 politických stran a hnutí.
Špidla řekl, že iniciátoři Nové sociální demokracie chtějí sesbírat potřebný počet podpisů v květnu. Od sympatizantů už jich získali kolem pěti stovek. Registraci předpokládají na konci června. Následně nachystají ustavující sjezd. Pětasedmdesátiletý Špidla podotkl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. V podzimních komunálních volbách je podle něho možné, že v některých obcích vzniknou kandidátky pod hlavičkou Nové sociální demokracie. Obdobně se Špidla vyjádřil k senátním volbám. Buď se straně podle něho podaří získat vhodnou osobnost, kolem které lze vytvořit koalici, nebo nikoli. "Nechceme být pragocentrickou stranou, máme širší ambice," uvedl další z iniciátorů, někdejší předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík.
Strana má podle iniciátorů sjednotit sympatizanty sociálnědemokratických myšlenek a bývalé členy ČSSD/SOCDEM, kteří ze strany odešli kvůli spojení se Stačilo! a KSČM před sněmovními volbami minulý rok. Podle Špidly ztratila SOCDEM schopnost prosazovat sociálnědemokratické myšlenky a politiku. Kritika zaznívala rovněž vůči hnutí ANO, jehož politika slibů není podle Dienstbiera dlouhodobě udržitelná a může vést ke zhroucení veřejných financí a služeb.
Sociální demokraté byli v osmi českých vládách, měli pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhráli volby do Sněmovny, z níž v říjnu 2021 vypadli. O dva roky později se Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) přejmenovala na Sociální demokracii (SOCDEM). Od října 2024 stranu vedla někdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která navzdory nesouhlasu části členů dovolila volební spolupráci s komunisty v hnutí Stačilo! a po loňském volebním neúspěchu rezignovala.
Ze SOCDEM odešla kvůli spolupráci s komunisty řada výrazných politiků. Na prosincovém sjezdu SOCDEM převzal předsednickou funkcí Jiří Nedvěd, jenž vedl kandidátku Stačilo v Karlovarském kraji.