Dnes je neděle 19. dubna 2026., Svátek má Rostislav
Počasí dnes 18°C Občasný déšť

19. 4. 2026 – 6:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Lidé dnes mohou zdarma navštívit některá regionální muzea, například v Táboře, Chrudimi, Jablonci nad Nisou či Strážnici.

Ministerstvo kultury (MK) tím pokračuje v projektu bezplatných nedělí, který začal 5. dubna. Každou první neděli v měsíci budou zdarma otevřeny státní galerie, každou druhou neděli zemská a technická muzea, třetí neděle budou patřit právě regionálním muzeím. Tento systém by měl pokračovat do konce června.

Zájemci dnes mohou zdarma navštívit stálé expozice Husitského muzea v Táboře, Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Uměleckoprůmyslové musea v Praze, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Národního muzea v přírodě, Památníku národního písemnictví v Praze a Muzea romské kultury v Brně.

Mluvčí ministerstva Barbora Šťastná uvedla, že zájem veřejnosti může být vyšší než obvykle, proto je třeba počítat s možnými frontami a omezeným komfortem.

Návštěvnost v pěti největších státních muzeích, která byla rozhodnutím ministerstva kultury uplynulou neděli otevřená zdarma, se zhruba zdvojnásobila. Největší nárůst byl v opavském Slezském zemském muzeu. Muzea zatím nevědí, o jakou částku na vstupném přijdou. Jaké ekonomické dopady bude mít výpadek vstupného pro vybrané instituce, ministerstvo vyhodnocuje. Cílem projektu je podle úřadu dlouhodobě zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu návštěvníků.

Tagy:
správa ČR muzea
Zdroje:
ČTK

