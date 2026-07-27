Lidé bez partnera nemusí být ve stáří nešťastní. Slabé místo jejich života je jinde
27. 7. 2026 – 15:22 | Magazín | Žaneta Kaczko
Představa je známá: člověk, který se nikdy neoženil ani nevdal, skončí ve stáří sám, nešťastný a odříznutý od ostatních. Jenže výzkumy ukazují mnohem pestřejší obraz. Lidé, kteří zůstanou single celý život, nemusí být v pozdějším věku osamělejší ani méně spokojení. Slabé místo jejich života bývá často jinde: v penězích a v tom, jak společnost zvýhodňuje páry.
Na rodinné oslavě se to dá poznat rychle. Někdo přijde bez partnera a během prvních deseti minut slyší otázku, jestli „už někoho má“. Když je mu třicet, bere okolí jeho single život jako přechodné období. Ve čtyřiceti už přicházejí rady. V padesáti soucitné pohledy. A ve stáří se podle oblíbeného scénáře očekává samota.
Právě tenhle scénář ale podle sociálních vědců neodpovídá tomu, jak mnoho celoživotně svobodných lidí skutečně žije. Americká psycholožka Bella DePaulo, která se dlouhodobě zabývá single životem, upozorňuje, že představa nešťastného osamělého stáří stojí často víc na stereotypech než na datech. Lidé bez manželství si během života vytvářejí vlastní síť vztahů, zvyků a podpory. Někdy ji tvoří přátelé, sourozenci, sousedé, kolegové, bývalí partneři, širší rodina nebo komunita kolem práce a zájmů.
Důležité je rozlišovat dvě věci, které se často házejí do jednoho pytle. Být single neznamená automaticky žít osaměle. A žít s partnerem neznamená automaticky mít kvalitní vztah, blízkost a oporu. Člověk může sedět večer u jednoho stolu s druhým člověkem a cítit se neviděný. Jiný může bydlet sám, ale mít pevný okruh lidí, kterým zavolá, když potřebuje odvoz k lékaři, někoho na procházku nebo jen společnost u nedělní kávy.
Výzkumy citované v odborných přehledech ukazují, že lidé, kteří zůstali single po celý život, se ve vyšším věku nemusí propadat do nespokojenosti. Některá zjištění dokonce naznačují, že s přibývajícími lety mohou být se svým životem spokojenější. U osamělosti je obraz také složitější, než tvrdí běžné varování typu „jednou zůstaneš sám“. Podle citovaných dat se osamělost u celoživotně svobodných lidí ve stáří nezvyšuje tak výrazně, jak se často předpokládá.
To samozřejmě neznamená, že single život je pro každého snadný nebo že nemá svá rizika. Nejtvrdší dopad se podle amerických dat objevuje ve financích. Člověk bez partnera obvykle stojí na jednom příjmu, sám platí bydlení, energie, opravy, služby i všechny nečekané výdaje. Nemůže se opřít o sdílené náklady domácnosti a v některých systémech přichází také o výhody, které jsou navázané na manželství.
Právě finanční zranitelnost je rozdíl, který nelze odbýt větou, že „každý si svůj život vybral“. Ne každý zůstal single ze stejného důvodu. Někdo po manželství netoužil, někdo nepotkal vztah, ve kterém by se cítil dobře, jiný se staral o rodiče, sourozence nebo kariéru, další prostě nechtěl vstoupit do svazku jen proto, že to okolí považovalo za správný krok. Výsledek může na papíře vypadat stejně, životní cesty za ním jsou ale velmi rozdílné.
Zajímavý je i rozdíl v tom, jak společnost pohlíží na muže a ženy. Ženy, které se nikdy nevdaly, podle některých výzkumů často dokážou vytvářet pevné vztahy mimo manželství a ve vyšším věku na tom nebývají hůře po stránce fyzického ani duševního zdraví než jejich vdané vrstevnice. Zároveň ale častěji nesou břemeno vysvětlování. Na návštěvách, u lékaře, v práci nebo při setkáních se známými opakovaně odpovídají na otázky, proč se nevdaly, zda toho nelitují a kdo se o ně jednou postará.
U mužů bývá obraz jiný. Některé studie naznačují, že celoživotně svobodní muži mohou v určitých ohledech čelit větším nevýhodám než ženatí nebo dříve ženatí muži. Vědci to dávají do souvislosti například s horší ekonomickou situací nebo zdravotními faktory z dřívějších období života. Ani tady ale nelze z jednotlivých údajů udělat jednoduché pravidlo pro všechny muže bez partnerky.
Téma single života se netýká jen Spojených států. Také v Česku přibývá domácností jednotlivců, i když samostatné bydlení nelze zaměňovat s celoživotním single životem. Může jít o mladého člověka před založením rodiny, rozvedeného rodiče, vdovu, seniora, člověka ve vztahu na dálku nebo někoho, kdo si samostatný život vybral. Přesto je zřejmé, že model domácnosti s jedním člověkem už není okrajová výjimka.
Možná se proto bude muset změnit i způsob, jak o dospělém životě mluvíme. Dlouho se jako samozřejmá trasa nabízelo studium, práce, svatba, děti, společná domácnost a stáří ve dvou. Jenže řada lidí jde jinudy. Někteří dočasně, jiní natrvalo. A jejich život nemusí být horší jen proto, že se nevejde do tradiční rodinné fotografie.
Skutečná otázka tak není, jestli každý člověk potřebuje manželství, aby byl ve stáří spokojený. Mnohem praktičtější je ptát se, zda má kolem sebe lidi, na které se může obrátit, zda má dost peněz na důstojný život, zda bydlí bezpečně a zda ho společnost nepovažuje za nedokončeného jen proto, že vedle něj nestojí partner.
Celoživotně single lidé nejsou jedna skupina se stejným příběhem. Někteří mají bohatý společenský život, jiní se s osamělostí potýkají. Někteří si samotu chrání jako prostor pro svobodu, jiní by si přáli vztah, který nepřišel. Výzkumy ale ukazují, že samotný chybějící snubní prsten nestačí jako předpověď nešťastného stáří.