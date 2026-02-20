Lež o mužnosti: Proč steroidy dělají z hrdinů impotentní křehké schránky bez vlastní identity
20. 2. 2026 – 15:26 | Magazín | Žanet Ka
Estetika na steroidech je jen pozlátko, které zakrývá toxicitu, neplodnost a deprese. Podívejte se na odvrácenou stranu fitness průmyslu, kde se za „dokonalými“ fotkami na Instagramu skrývá selhávání ledvin a doživotní závislost.
V éře digitálního narcismu a neustálého srovnávání se s ideály na sociálních sítích čelí mladí muži neviditelnému, ale drtivému tlaku. Touha po těle, které popírá zákony biologie- extrémně svalnatém, a přitom vysekaném na kost- už není doménou uzavřených komunit profesionálních kulturistů. Stala se mainstreamem, který s sebou nese tichou epidemii: normalizaci zneužívání anabolických steroidů a dalších látek zvyšujících výkon (PED).
Tento fenomén, kdysi označovaný jako „sportovní podvádění“, se proměnil v nebezpečný životní styl rekreačních cvičenců, kteří jsou pro estetický cíl ochotni vsadit vše, včetně vlastního zdraví a plodnosti.
Od akčních hrdinů k influencerům
Normalizace steroidů nezačala na Instagramu, ale na stříbrném plátně. V 70. a 80. letech se zrodil kult nadlidské postavy. Příkladem za všechny je Arnold Schwarzenegger, jehož postava definovala ideál síly pro celé generace. Schwarzenegger se sice ke zneužívání látek v minulosti přiznal (v době, kdy byly v mnoha ohledech legální), ale jeho odkaz nevědomky vytvořil standard, který je bez chemické pomoci pro 99 % populace nedosažitelný.
Dnes však štafetu přebrali fitness influenceři. Na sociálních sítích se otevřeně propaguje tzv. „polyfarmacie“- užívání koktejlu látek, který zahrnuje nejen testosteron, ale i léky pro hospodářská zvířata, inzulin pro diabetiky nebo spalovače tuků určené pro koně. Termíny jako „natty“ (přirozený) nebo „fake natty“ (ten, kdo lže o užívání) se staly běžnou součástí slovníku teenagerů, kteří v šatnách posiloven rozebírají miligramy účinných látek s větší lehkostí než školní látku.
Past jménem „Blasting and Cruising“
Zatímco staří kulturisté věřili v cyklování- tedy období na steroidech střídaná dlouhými pauzami pro zotavení těla, moderní trend je mnohem drsnější. Metoda označovaná jako „blasting and cruising“ (v překladu něco jako „odpal a plavba“) v podstatě znamená, že uživatel tělo nikdy nenechá vydechnout. Vysoké dávky pro růst svalů jsou střídány nižšími udržovacími dávkami, aby nedošlo k estetickému úpadku nebo psychickému propadu z náhlého vysazení.
Tato neustálá expozice syntetickým hormonům je pro organismus devastující. Tělo přestává vyrábět vlastní testosteron, což vede k začarovanému kruhu. Uživatelé se stávají doživotními vězni těchto látek ne proto, aby rostli, ale aby se vůbec cítili „normálně“.
Skrytá toxicita a psychologické vězení
Zneužívání steroidů není jen otázkou fyzických vedlejších účinků, jako je těžké akné, gynekomastie (růst prsní tkáně u mužů) nebo selhávání ledvin. Tou neméně hroznou daní je toxicita psychická. Odborníci varují před svalovou dysmorfií- stavem, kdy se svalnatý muž v zrcadle vidí jako malý a slabý.
Tato porucha vnímání těla vytváří závislost na identitě. Logika je děsivě jednoduchá: „Jsem svalnatý, proto jsem to já. Bez drog nebudu svalnatý, a tedy přestanu existovat.“ Tento mentální blok brání tisícům mužů vyhledat pomoc, i když pociťují bušení srdce, úzkosti nebo výbuchy agrese. Stigma kolem steroidů je navíc specifické- společnost má jen málo soucitu s „horou svalů“, i když uvnitř trpí psychickou chorobou.
Riziko online laboratoří a černého trhu
Dostupnost těchto látek dosáhla děsivé úrovně. Co dříve vyžadovalo pochybné schůzky v zapadlých uličkách, je dnes otázkou pár kliknutí na internetu. Podzemní laboratoře, často fungující v hygienicky nevhodných podmínkách, zaplavují trh levnými náhražkami. Mladí muži si do těl píchají látky, o jejichž složení nemají nejmenší tušení, vedení radami z anonymních fór namísto lékařských ordinací.
Dokonce i legální cesta skrze online kliniky specializované na hormonální terapii je problematická. Studie ukazují, že mnoho těchto subjektů předepíše testosteron i zdravým mladým mužům, aniž by je adekvátně varovali před trvalou neplodností nebo rizikem infarktu v pozdějším věku.
Cesta zpět? Stabilita před útesem
Skutečnost je taková, že následky užívání PED se mohou projevit až po desetiletích. Dvacetiletý mladík neřeší stav svého kardiovaskulárního systému v šedesáti. Přesto jsou škody často nevratné.
Než kdokoli poprvé sáhne po „vylepšení“, měl by si uvědomit, že skáče z útesu do neznáma. Prvním a nejdůležitějším krokem k ochraně vlastního života je nezačít. Skutečná síla a estetika by měly být výsledkem let disciplíny v jídle, spánku a tréninku, nikoliv produktem chemického hazardu, který z člověka udělá svalnatou, ale křehkou schránku bez vlastní hormonální identity.