Levný parfém, který vydrží celý den? Ženy objevily takovou vůni v módním řetězci
22. 5. 2026 – 19:13 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Najít parfém, který krásně voní, vydrží dlouhé hodiny a zároveň nestojí polovinu výplaty, bývalo ještě donedávna téměř nemožné. Mnoho žen dobře zná ten moment. Ráno si nastříkají oblíbenou vůni, ale než dorazí do práce, z parfému zůstane jen slabá stopa alkoholu.
Právě proto dnes roste obrovský zájem o dostupnější vůně, které dokážou konkurovat i dražším parfémům. A některé výsledky překvapily dokonce i beauty komunitu.
Drahá vůně už nemusí znamenat delší výdrž
Ještě před pár lety mnoho lidí automaticky věřilo, že čím dražší parfém, tím delší výdrž. Jenže podle odborníků není problém pouze v ceně, ale hlavně ve složení vůně.
Levnější parfémy totiž často obsahují nižší koncentraci esenciálních olejů a méně kvalitní fixační složky, které drží vůni na pokožce. Silný první dojem v parfumerii, ale téměř žádná výdrž během dne.
Přesto se dnes začínají objevovat i cenově dostupné vůně, které dokážou překvapit.
Překvapivý vítěz? Zara
V testování několika dostupných parfémů nejvíce zaujal parfém Zara Red Temptation, který podle testu vydržel na pokožce až osm hodin. Právě dlouhá výdrž a výrazný ambrově-dřevitý základ z něj udělaly jednoho z nejdiskutovanějších favoritů sociálních sítí.
Mnoho žen si této vůně všímá i proto, že svým charakterem připomíná mnohem dražší niche parfémy. A právě tady začíná fenomén takzvaných „dupes“ — tedy dostupnějších alternativ luxusních vůní.
Tajemství dlouhé výdrže se skrývá v molekulách
Odborníci upozorňují, že klíčem k dlouhé výdrži nejsou jen květinové tóny nebo intenzita parfému, ale hlavně fixační složky. Velkou roli dnes hraje například ambroxan — molekula používaná i v luxusních parfémech, která pomáhá vůni držet na pokožce mnohem déle.
Právě díky podobným technologiím dnes některé levnější parfémy působí mnohem luxusněji, než odpovídá jejich ceně.
Většina lidí dělá při používání parfému stejnou chybu
A možná překvapivě nejde jen o samotný parfém. Výdrž vůně totiž výrazně ovlivňuje i způsob aplikace.
Podle odborníků parfém nejlépe drží:
- na hydratované pokožce,
- po sprše,
- na pulzních bodech,
- a bez tření zápěstí o sebe.
Naopak skladování parfému v koupelně může vůni výrazně poškodit. Teplo a vlhkost totiž postupně ničí samotnou strukturu parfému.
Ženy dnes hledají chytřejší luxus
Beauty svět se v posledních letech výrazně změnil. Lidé už nesledují jen logo na lahvičce, ale mnohem více řeší skutečné složení, výdrž i poměr ceny a výkonu.
A právě proto dnes některé drogerkové vůně za pár stovek vyvolávají větší pozornost než luxusní parfémy za několik tisíc.
Protože možná už nejde o to utratit co nejvíc. Ale najít vůni, která opravdu funguje.