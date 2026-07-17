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Levné džíny, ze kterých šílí i celebrity. Stojí jen kolem dvou tisíc korun

17. 7. 2026 – 17:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Levné džíny, ze kterých šílí i celebrity. Stojí jen kolem dvou tisíc korun
Vygenerováno podle předlohy ze sociálních sítích zdroj: ChatGPT
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Když se řekne módní kolekce vytvořená slavnou celebritou, většina lidí očekává cenovky atakující desetitisíce korun. Tentokrát je ale všechno jinak. Nová denimová kolekce značky Gap vznikla ve spolupráci s Hailey Bieber a její největší hvězdou jsou džíny za pouhých 89 dolarů, tedy přibližně dva tisíce korun. Přesto se po jejich uvedení začaly rychle vyprodávat.

Nejde přitom o žádný extravagantní model. Kolekce sází na jednoduchost, pohodlí a střihy inspirované módou 90. let. Právě ty totiž podle stylistů zažívají obrovský návrat.

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Džíny, které nosí i slavné tváře

Hailey Bieber se netají tím, že džíny značky Gap nosila už dávno před vznikem spolupráce. Nová kolekce proto nevznikla jako marketingový experiment, ale vychází z modelů, které sama běžně obléká. Ve spolupráci se značkou upravila jejich střih, délku i proporce tak, aby odpovídaly jejímu minimalistickému stylu.

V kolekci najdete dva střihy – Extra Baggy a '90s Low Rise Loose. Oba jsou vyrobené ze stoprocentní bavlny, nabízejí volnější siluetu a jsou dostupné ve třech odstínech denimu. Nechybí ani drobné detaily odkazující na rok 1996, kdy se Hailey Bieber narodila.

Snímek obrazovky 2026-07-17 135359 Hailey Bieber uvedla džínovou kolekci ve stylu 90. let, která je snem každé milovnice denimu zdroj: Gap

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Proč jsou kolem nich takové emoce?

Popularitu kolekce nezpůsobila jen známá tvář. Módní redaktoři upozorňují, že volnější džíny inspirované devadesátými lety patří mezi nejsilnější trendy letošního roku. Kombinují pohodlí s nadčasovým vzhledem a snadno se nosí ke košilím, sakům i obyčejnému bílému tričku.

Právě jednoduchost je podle Hailey Bieber důvodem, proč po podobných džínách sahá téměř každý den. Sama říká, že chtěla vytvořit model, který ženy nebudou nosit jen jednu sezonu, ale vrátí se k němu znovu a znovu.

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Vyplatí se za ně utratit dva tisíce?

Na poměry celebrit jde o překvapivě dostupnou cenu. Přesto se nevyplatí kupovat džíny jen proto, že je nosí známá osobnost.

Při výběru se zaměřte hlavně na střih, který sedí vaší postavě. Důležité je také složení materiálu – stoprocentní bavlna bývá pevnější a časem se přizpůsobí postavě, zatímco pružnější denim nabídne větší pohodlí hned po obléknutí. U džín bez elastanu je navíc dobré počítat s tím, že se během nošení mírně vytvarují.

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Jsou opravdu tak výjimečné?

Možná ani ne. Jejich největší předností totiž není revoluční design, ale to, že dokonale vystihují současný návrat k jednoduché módě. Žádné výrazné aplikace, žádné přehnané zdobení. Jen kvalitní denim, pohodlný střih a nadčasový vzhled.

A právě proto mají šanci stát se jedním z nejprodávanějších džínových modelů letošního léta.

Tagy:
Hollywood znacky celebrity módní trendy levné Džíny
Zdroje:
Elle, Glamour, Vogue
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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