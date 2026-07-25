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Levandule po odkvětu potřebuje jeden důležitý zásah. Může rozhodnout o celé příští sezoně

25. 7. 2026 – 9:15 | Magazín | Žaneta Kaczko

Levandule po odkvětu potřebuje jeden důležitý zásah. Může rozhodnout o celé příští sezoně
Ilustrační obrázek zdroj: ChatGPT
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Levandule po první vlně kvetení často ztratí tvar a začne působit unaveně. Právě v červenci ale přichází chvíle, kdy jí můžete pomoci k druhému kvetení i hustšímu růstu v další sezoně. Stačí správný řez a opatrnost u dřevnatých částí.

Levandule po prvním kvetení často vypadá unaveně. Suchá květenství zůstávají na dlouhých stoncích, keř se začíná rozpadat do stran a zahrada přichází o jednu z nejvoňavějších ozdob léta. Stačí ale včasný řez a rostlina může ještě koncem sezony znovu vykvést.

Levandule patří k rostlinám, které vypadají nejlépe tehdy, když je nenecháte růst úplně bez zásahu. Po odkvětu potřebuje sestřihnout, jinak se keř postupně vytahuje, uvnitř řídne, dřevnatí a v dalších letech kvete méně. Právě letní řez rozhoduje o tom, jestli zůstane levandule kompaktní, hustá a bohatě obrostlá, nebo se z ní časem stane nevzhledný polodřevnatý keř s květy jen na koncích výhonů.

Nejvhodnější chvíle přichází krátce po prvním kvetení. U levandule úzkolisté, která je v českých zahradách nejběžnější, to bývá často od poloviny července do srpna. Jakmile většina květů ztratí barvu a začne zasychat, nemá smysl čekat. Rostlina má ještě dost času vytvořit nové výhony a při dobrých podmínkách může znovu nasadit poupata.

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Nestříhejte ji až na podzim

S řezem levandule se nevyplatí otálet do září. Pozdní sestřih může rostlinu povzbudit k růstu nových měkkých výhonů, které do zimy nestihnou vyzrát. Takové části jsou pak citlivější na mráz a keř může na jaře hůře obrážet.

V červenci nebo v první polovině srpna je situace jiná. Levandule má po odkvětu prostor se zahustit, zregenerovat a připravit se na další sezonu. U mladých rostlin můžete stříhat hned ve chvíli, kdy začnou odkvétat první květní stonky. U starších keřů počkejte, až skončí hlavní vlna kvetení.

Jak levanduli správně ostříhat

Při letním řezu odstraňte všechna odkvetlá květenství. Nestačí ustřihnout jen suchý květ na úplném konci stonku, zkraťte i zelené výhony pod ním, přibližně o třetinu jejich délky. Řez veďte nad mladými listy a snažte se keři vrátit pravidelný, zaoblený tvar.

Právě kulovitý sestřih levanduli prospívá. Rostlina se díky němu lépe větví, nezůstávají v ní dlouhé vyholené stonky a mezi výhony lépe proudí vzduch. To se hodí hlavně v hustších výsadbách nebo po deštivém období, kdy mohou rostliny snadněji trpět houbovými chorobami.

Řez by měl být čistý, proto použijte ostré zahradnické nůžky. U většího počtu keřů se hodí i menší plotové nůžky, ale vždy je lepší postupovat opatrně a hlídat, kam zasahujete.

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Staré dřevo nechte být

Největší chyba při řezu levandule je příliš hluboké zkrácení. Levandule špatně obráží ze starých dřevnatých částí. Pokud ji ostříháte až do holých šedých stonků bez listů, nemusí se z takového zásahu vzpamatovat.

Bezpečné pravidlo je jednoduché: stříhejte jen zelené, listnaté části výhonů. Na rostlině musí po řezu zůstat dost mladých lístků, ze kterých může znovu obrazit. Pokud je keř už hodně dřevnatý a uvnitř prázdný, nesnažte se ho omladit jedním razantním řezem, u levandule takový postup často nadělá víc škody než užitku.

Po řezu pomůže zálivka, ale nepřehánějte dusík

Po sestřihu levanduli dopřejte vodu, zvlášť pokud je delší dobu sucho. Neměla by ale stát v přemokřené půdě. Levandule pochází ze středomořských oblastí a lépe snáší sucho než těžkou, mokrou zeminu.

Přihnojení volte střídmě. Pokud chcete rostlině po řezu pomoci, sáhněte po hnojivu pro levandule nebo středomořské byliny s nižším obsahem dusíku. Silné dusíkaté hnojení není vhodné, sice podpoří růst zelené hmoty, ale může to být na úkor kvetení a pevnosti výhonů.

Proč se řez vyplatí každý rok

Pravidelný letní řez udrží levanduli v dobré kondici. Keř zůstane hustší, lépe kvete a déle si zachová pěkný tvar. Zároveň odstraníte odkvetlé stonky, které už rostlinu zbytečně vysilují a kazí vzhled záhonu.

Druhé kvetení nebývá tak bohaté jako první vlna na začátku léta, ale i několik nových fialových klasů dokáže záhon znovu oživit. V teplém počasí navíc levandule znovu přiláká včely, čmeláky a motýly.

Kdo levanduli po odkvětu pravidelně stříhá, obvykle pozná rozdíl už další rok. Rostlina není vytahaná, lépe drží tvar a květy se objevují na větší ploše keře. Červencový řez tak není jen kosmetická úprava, ale jeden z nejdůležitějších zásahů, který levandule během roku potřebuje.

Tagy:
dům pestovani zahrada rostliny chataři a zahrádkáři
Zdroje:
rhs.org.uk, ask.extension.org
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Žaneta Kaczko
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

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