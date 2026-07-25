Letuška prozradila, kam v letadle radši nesahat. Nejhorší místo máte přitom většinou hned před sebou
25. 7. 2026 – 9:27 | Magazín | BS
Cestování letadlem není jen o pohodlí a zpoždění letu. Bývalé letušky prozrazují, které místo v kabině je doopravdy nejšpinavější – a rozhodně to není toaleta.
Záchody překvapivě nevedou. Největší hnus je jinde
Když odborníci z portálu Travelmath vyslali před časem mikrobiologa, aby otestoval reálnou čistotu povrchů ve čtyřech různých letadlech a na pěti letištích, výsledky šokovaly i samotné vědce. Nejvíce bakteriálních kolonií na čtvereční palec neobjevili na splachovadle nebo klice od toalety.
Absolutním vítězem špíny se staly vyklápěcí servírovací stolky. Ty samé stolky, na které si lidé běžně pokládají rohlíky, jablka nebo dudlíky pro děti.
„Vzhledem k tomu, že toalety se čistí poměrně pravidelně a stoly na jídlo ne, je na nich mnohem více bakterií,“ varovali tehdy autoři studie.
„Nikdo je nečistí.“
Pravdou je, že na důkladnou hygienu často není čas. Během patnácti minut, které má posádka mezi lety, stihne sotva posbírat kelímky, ustlat pásy a zkontrolovat záchod. Všechno ostatní zůstává. A to je obrovský problém pro jednu konkrétní věc.
Bývalá letuška a dnes cestovatelská blogerka Josephine Remo upozorňuje na předmět, po kterém cestující často sáhnou jako první – karta s bezpečnostními instrukcemi.
„Nejšpinavějším místem v letadle jsou bezpečnostní instrukce, které najdete v kapse sedadla,“ citují zahraniční média Removou.
„Lidé je mají neustále v rukou, čtou si v nich, a co hůř – palubní personál je při úklidu kabiny nikdy neotírá a nedezinfikuje.“
Jinak řečeno, zatímco stolek alespoň občas přejedou hadrem, papírové karty a palubní časopisy pamatují opravdu ledacos.
Tím ale výčet palubních rizik nekončí. Zapínáte si rádi film na obrazovce zabudované v sedadle před vámi? Tyto dotykové panely používají denně stovky lidí – od dětí, které na nich hrají hry neumytýma rukama, až po dospělé posmrkávající s rýmou.
Pravidlo pěti minut
Samozřejmě nemusíte propadat paranoie a nastupovat do letadla ve skafandru. Abyste minimalizovali riziko, že z dovolené místo suvenýrů přivezete virózu, pomůže jednoduché „pravidlo pěti minut“ po usazení na místo.
- Ihned po nástupu otřete antibakteriálním ubrouskem stolek, dotykovou obrazovku, opěrky rukou a kovovou sponu pásu.
- Pokud to není nezbytně nutné, nesahejte do zadní kapsy sedadla.
- Jídlo (např. rohlíky nebo sendviče) nikdy nepokládejte přímo na plochu stolku, ale nechte ho na ubrousku či v obalu.
- Když dočtete knihu nebo sáhnete na bezpečnostní instrukce, vždy použijte dezinfekční gel.