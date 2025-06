Léto bez karambolů? Jde to! Rodičovský tahák pro bezpečné prázdniny

Slunce v zádech, větrovka zavázaná kolem pasu, v ruce zmrzlina a před sebou táborákový večer – přesně takhle vypadá ideální dětské léto. Jenže i tyhle kouzelné chvíle umí být plné nástrah. Právě letní měsíce patří mezi nejrizikovější období, co se týče dětských úrazů. Na co si dát pozor a co můžete ovlivnit?

Žízeň přichází tiše. A může napáchat škody Děti v zápalu her často zapomínají, že jim tělíčko v horku vysychá doslova před očima.„Mají relativně větší povrch těla vůči hmotnosti než dospělí, takže se rychleji přehřívají a ztrácejí víc vody pocením. Při aktivitě v horku to může být klidně 0,5 až 1 litr vody za hodinu,“ vysvětluje MUDr. Ježková. Jak na to, aby děti pily? Pomáhá hravost. Dejte jim láhev s ryskami, soutěžte, kdo „vypije ke druhé čárce“. Vodu můžete ochutit citronem, ovocem nebo mátou. Výborným zdrojem tekutin je i šťavnaté ovoce, zelenina, jogurty nebo vývar. Zprávy Tichá hrozba ve skříni: Co Češi hromadí, aniž tuší, jak je to nebezpečné Dětská hřiště nejsou bitevní pole Vzpomínáte, jak jsme kdysi padali z prolézaček na beton a nikoho to moc netrápilo? Dnes je situace jiná – a díky bohu za to. „Než děti vypustíte na hřiště, mrkněte, jestli nejsou herní prvky rozbité, povrch příliš tvrdý nebo nerovný. A připomínejte základní pravidla bezpečnosti,“ radí MUDr. Ježková. OZP navíc rodičům přispívá na přilby, chrániče i další bezpečnostní pomůcky. Nejen prevence, ale i větší klid pro vás. Sluníčko ano – ale chytře a s mírou Léto bez slunce? Ani náhodou. Ale i tady platí – méně je někdy více. Mezi 11. a 15. hodinou je lepší zůstat ve stínu. A pokud jdete ven, přibalte dětem opalovací krém s SPF 30 a vyšším – ideálně speciálně určený pro dětskou pokožku. „Všímejte si i znamének. Pokud se mění, mají jiný tvar nebo barvu, navštivte raději dermatologa. OZP nabízí program STOP rakovině kůže – naši pojištěnci mohou absolvovat vyšetření zdarma nebo s příspěvkem až 800 Kč,“ upřesňuje MUDr. Ježková. Navíc je k dispozici i aplikace SkinVision, která pomocí umělé inteligence vyhodnotí riziko – zdarma a z pohodlí domova. Nejen za hranice bez starostí Cesta do zahraničí s dětmi je vždy malá expedice – a každá expedice si žádá přípravu. I běžná návštěva lékaře v cizině může totiž bez pojištění pořádně zamávat rozpočtem. „Klienti OZP mohou využít výhodné cestovní pojištění od pojišťovny Vitalitas – děti a mladí do 26 let mají pojištění zcela zdarma, ostatní se slevou 50 %. Pojištění se dá snadno sjednat i den před odjezdem přes mobil,“ vysvětluje MUDr. Ježková. Neviditelná hrozba jménem hmyz Komáři, klíšťata, vosy – nepatrní, ale o to protivnější letní narušitelé. Navíc mohou způsobit i vážné alergické reakce. Repelenty volte šetrné, vhodné pro děti (nebo přírodní, třeba s citronovou trávou). Aplikujte je na kůži i oblečení, ale vynechte ruce, obličej a oči. Hodit se můžou i sítě do oken, na kočárky nebo stany. Letní výbava? Stylová i zdravá Šaty by měly být lehké, prodyšné a nejlépe z přírodních materiálů. Žádná syntetika, která dráždí pokožku. Boty musí být pohodlné a pevné – než v nich děti vyrazí na túru, raději je pár dní rozchoďte. A nezapomeňte ani na sluneční brýle:„Důležitý je UV filtr (např. UV 400) a správná kategorie zatmavení – ideální je číslo 3,“ doporučuje lékařka. Zprávy Mozek v důchodu? Kdepak! Ležte, koukejte do nebe a budete chytřejší Nezapomeňte na duši Léto je hlavně o pohybu, dobrodružství a zážitcích – ale i o odpočinku. Prázdniny by neměly být jen přebíhání z tábora na výlet. Děti potřebují svůj rytmus, klidné večery, možnost se nudit i jen tak být. Léto může být nádherné, a taky bezpečné. Stačí pár drobných rozhodnutí, které dají vašim dětem prostor pro bezstarostné dětství – a vám o trochu klidnější spaní.