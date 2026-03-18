Letité tajemství konečně prasklo? Víme, kdo je Banksy, tvrdí Reuters
18. 3. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Strážníková
Právník slavného umělce sice všechno popírá, ale slavná agentura si stojí za svým: Je prý ve veřejném zájmu vědět, kdo se skrývá pod slavným pseudonymem.
Na planetě byste momentálně nenašli moc známějších umělců, než je Banksy. Jeho díla v nějaké formě viděl snad úplně každý a skutečnost, že nikdo neví, kdo se vlastně pod uměleckým jménem doopravdy skrývá, je tak opravdovým paradoxem.
Podle agentury Reuters už to ale však neplatí. Banksy je podle nich umělec a vlivný aktivista z Bristolu ze Spojeného království. Jmenovat se má se Robin Gunningham, respektive nyní už David Jones, protože si měl před několika lety změnit jméno, aby zněl tuctověji a nedal se tak lehko identifikovat.
Reportéři Reuters v nově vydaném článku popisují, jak v Banksyho stopách procestovali půl světa a nakonec si jeho identitu odvodili jistou triangulací. Porovnali totiž identitu tří mužů na Ukrajině, kteří se podezřele ochomýtali kolem vzniku Banksyho malby na zdi rozbořeného domu, s policejním záznamem, když byl Banksy před 26 lety zadržen při malování na billboard.
Jednoho ze tří mužů na Ukrajině totiž poznali na fotkách, jednalo se o Roberta Del Naju, člena hudební skupiny Massive Attack. Od toho se dál odrazili a zjistili, že všichni tři společně překročili ukrajinsko-polskou hranici: Del Naja, válečný fotograf Giles Duley a... jistý David Jones.
Jméno zanesené v policejním protokolu z před 20 lety pak znělo: Robin Gunningham. Který si před několika lety úředně změnil jméno. Na, správně, Davida Jonese.
Nejedná se samozřejmě o jediný důkaz, pátrání žurnalistů Reuters bylo nesmírně zevrubné a výsledek se krom již uvedeného také opírá o rozhovory s desítkami zasvěcených umělců, analýzu všech možných fotografií a mapování umělcových známých přesunů
Banksyho právníci už stihli na text od Reuters reagovat a tvrdí, že je v něm "mnoho nesprávných podrobností". Prozrazenou identitu nepotvrdili, ani nevyvrátili, ale tvrdí, že prozrazení samo o sobě představuje zásadní a nevítané narušení umělcova soukromí, které by ho mohlo vystavit i skutečnému osobnímu nebezpečí.
Reuters si nicméně stojí za svým a tvrdí, že je v zájmu společnosti pochopit a znát identitu a kariéru tak významné osobnosti, jakou Banksy bezesporu je.
Zda se tedy jedná opravdu o Banksyho, úplně na beton říct nemůžeme, Robina Gunninghama lomeno Davida Jonese si nicméně můžete prohlédnout na úvodní fotce tohoto článku.
„Úplně na rovinu, Banksyho jsem si teda představoval trošku jinak než jako mix němčináře z naší základky a chlápka, co mi o víkendu pomáhal v Hornbachu vybrat sifon do dřezu,“ glosoval odhalení umělcovy identity na sociální síti fotograf Tomáš Třeštík.