Letecký průmysl v šoku. Odškodnění za pád indického letadla dosahuje neskutečné výše

17. 6. 2025 – 13:21 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Největší letecké neštěstí poslední dekády v Indii způsobí finanční zemětřesení. Náklady dramaticky převyšují roční pojištění celého odvětví.

Minulý týden došlo k jedné z nejtragičtějších leteckých havárií v historii Indie. Letadlo společnosti Air India se zřítilo do obydlené oblasti, na palubě zemřelo 241 lidí a další desítky zahynuly na zemi. Nyní se ukazuje, že kromě lidských tragédií přinese neštěstí i obrovské finanční následky - celkové pojistné nároky mají přesáhnout astronomických 475 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 10,2 miliardy korun.

Největší pojistná událost v historii Indie?

Podle šéfa indické zajišťovny General Insurance Corporation of India Rámasvámího Narajanána jde o jednu z nejrozsáhlejších pojistných událostí, jaké kdy země zažila. Jen škody na samotném letadle a jeho motorech se odhadují na 125 milionů dolarů, tedy přibližně 2,7 miliardy korun.

Daleko zásadnější částku ale tvoří náhrady za ztráty na životech. Ty by měly vystoupat až k 350 milionům dolarů, což představuje bezmála 7,5 miliardy korun. A to zdaleka nemusí být konečná částka. Mezinárodní cestující zahynulí při nehodě znamenají, že pojišťovny budou muset vypočítat odškodné i podle právních předpisů různých zemí - a to může náklady ještě zvýšit.

Otřes pro celý letecký trh

Dopad tragédie bude dalekosáhlý. Podle informací agentury Bloomberg už teď pojišťovny očekávají výrazný růst cen pojistného v celém indickém letectví. A není se čemu divit - pojistné plnění za jedinou havárii trojnásobně převyšuje celkové roční pojistné vybrané v tomto odvětví v roce 2023.

Nejprve dojde k vypořádání škod na majetku - tedy samotném letadle. Až poté přijdou na řadu dlouhé a často komplikované procesy ohledně odškodného za lidské oběti. Podle Narajanána to „bude trvat nějakou dobu“.

Globální zajišťovny ponesou hlavní nápor

I když se jedná o ránu pro indický pojistný trh, část dopadu pomohou zmírnit mezinárodní zajišťovny, které kryjí většinu rizik větších dopravců, jako je Air India. Právě jim připadne hlavní podíl na vyplacení pojistného.

Jedno je však jisté - tato katastrofa se zapíše do historie nejen kvůli počtu obětí, ale i kvůli bezprecedentní finanční zátěži, kterou přinese. Letecký průmysl v Indii čekají tvrdé časy.