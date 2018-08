Letadlo s pozůstatky padlých vojáků přistálo v Česku, koná se pieta

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Těla tří českých vojáků zabitých při teroristickém útoku v Afghánistánu se vrátila do Česka. Armádní speciál s ostatky vojáků přistál v Praze Ruzyni dnes krátce po 16:00. Na letištní ploše se uskutečnil smuteční ceremoniál, při němž hlavní kaplan armády Jaroslav Knichal mluvil o ztrátě padlých vojáků a o tom, že obětovali svůj život při ochraně jiných. Ceremoniálu se zúčastnily rodiny vojáků, prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé státu a armády.

Armádní speciál doprovodily od českých hranic gripeny. V době jeho příletu se na památku padlých vojáků Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (25) rozezněly zvony v katolických kostelech a chrámech. Muže zabil v neděli sebevražedný atentátník, když byli na hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám.

Armádní speciál vstoupil do českého vzdušného prostoru v 15:50. Po přistání letadlo přijelo po letištní ploše k pozůstalým, vojáci vyzvedli ze stroje rakve zakryté národními vlajkami a uložili je na katafalky. Knichal v krátkém smutečním slovu mluvil o ztrátě, kterou teroristický útok způsobil. "Prožíváme ztrátu našich zemřelých vojáků. Je to ztráta, která nás připravuje o inteligenci, srdce, vůli, o někoho, kdo jednal spravedlivě a krásně," řekl kaplan.

Knichal také řekl, že vojáci obětovali svůj život při ochraně druhých. Vyzval k následování dobrých činů, které vojáci udělali, aby se na jejich životy navázalo. Po jeho smutečním proslovu uzavřela ceremoniál státní hymna.

Po ceremoniálu byly rakve s těly vojáků přeneseny k vozidlům. Kolona pohřebních vozů za doprovodu Hradní stráže a Vojenské policie nyní zamíří s ostatky do Ústřední vojenské nemocnice. Lidé mohou vzdát vojákům poctu po cestě, která povede přes Evropskou třídu a Vítězné náměstí.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) padlé vojáky v úterý na návrh náčelníka generálního štáb Aleše Opaty povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků. Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu. O termínu jeho předání zatím nebylo rozhodnuto, řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Prezident Zeman vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.

Rozloučit se s padlými vojáky přijeli zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), Metnar, bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) nebo členové sněmovního branného výboru. Smuteční akt provází také mimořádná pozornost médií. Podle ministerstva obrany se na ruzyňské letiště akreditovalo přes 100 novinářů.

Příspěvek pro pozůstalé

Lidé na pomoc rodinám vojáků poslali od pondělí do dnešního rána přes 1,2 milionu korun. Příspěvky zaslaly tisíce lidí na účet Vojenského fondu solidarity nebo prostřednictvím dárcovských zpráv DMS, řekla předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity Lenka Šmerdová.

Fond mimořádnou sbírku vyhlásil v pondělí. Peníze mohou lidé posílat na účet číslo 44665522/0800 s variabilním symbolem 918 nebo cestou dárcovské SMS podle toho, jakou částku se rozhodnou věnovat, a to ve tvaru DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 na číslo 87777.

Do dnešního rána podle Šmerdové přímo na účet dorazilo 1,04 milionu korun od více než 800 dárců. Dalších přes 3100 lidí poslalo příspěvek prostřednictvím zprávy DMS, darovali takto více než 220 tisíc korun.

Šmerdová už v úterý řekla, že téměř okamžitě po oznámení úmrtí vojáků se vzedmula vlna solidarity. Příspěvky chtěli poslat vojáci z různých útvarů, ozvala se i soukromá firma, která poslala 100 tisíc korun.

Po tragické události z července 2014, kdy padlo také po útoku sebevraha pět českých vojáků, se podařilo vybrat přes pět milionů korun. V té době ale armáda neměla možnost, jak dary přijímat. Vznikl proto ve spolupráci s Charitou ČR Vojenský fond solidarity.

Vybírá peníze od stálých i jednorázových dárců, z příspěvků pomáhá vojákům a jejich rodinám v nesnázích, do kterých se nedostali vlastní vinou. Podporuje podle Šmerdové třeba kvalitu života dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností, nebo pomáhá při zdravotních potížích vojáků. "Je strašně důležité, že fond může pomoct okamžitě," poznamenala Šmerdová.