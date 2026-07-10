Dnes je pátek 10. července 2026., Svátek má Amálie a Libuše
Počasí dnes 24°C Oblačno

Let z Řecka se změnil v horor. Cestujícímu uvízla hlava v rozbitém okénku

10. 7. 2026 – 12:25 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko

Let z Řecka se změnil v horor. Cestujícímu uvízla hlava v rozbitém okénku
Bělorusko v neděli donutilo přistát na letišti tamního hlavního města letadlo Ryanair směřující z Atén do Vilniusu, a to i za pomoci vyslání stíhačky zdroj: Profimedia
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Let společnosti Ryanair ze Soluně do německého Memmingenu skončil krátce po startu návratem na letiště. V kabině letadla se rozbilo okénko a muž sedící u něj utrpěl zranění. Podle svědků ho pomáhali držet ostatní cestující, než se ho podařilo dostat zpět do kabiny.

Dramatické chvíle zažili cestující letu společnosti Ryanair, který v pátek ráno odstartoval z řecké Soluně do německého Memmingenu. Krátce po vzletu se v kabině letadla rozbilo okénko a muž sedící v jeho blízkosti v něm podle dostupných informací uvízl hlavou.

Podle serveru The Aviation Herald šlo o Boeing 737-800 společnosti Malta Air, která patří do skupiny Ryanair. Letoun měl směřovat ze Soluně do Memmingenu, po incidentu se ale musel vrátit zpět na řecké letiště.

Cestující popsali, že krátce po startu slyšeli hlasitý třesk. V kabině se následně spustily kyslíkové masky a lidé kolem poškozeného místa se snažili pomoci muži, který seděl u okna. Podle německé agentury DPA a řeckých médií ho drželi další cestující, aby ho tlak nevytáhl z kabiny ještě více.

Lyskamm v masivu Monte Rosa, krajina švýcarského alpského ledovce v Alpách, ŠVÝCARSKO, z Gornergratu poblíž vesnice Zermatt
Zpravodajství
Osudný výstup v Alpách. Český horolezec zahynul jen několik set metrů pod vrcholem Lyskammu

Pilot po incidentu přerušil let a rozhodl o návratu do Soluně. Letadlo podle dostupných informací ještě nějakou dobu kroužilo v okolí letiště, aby spotřebovalo část paliva a mohlo bezpečně přistát. Přistání se podařilo a cestující se vrátili do terminálu.

Zraněného muže následně odvezla sanitka do nemocnice v Soluni. Podle řeckých médií jde o jedenašedesátiletého muže ze Srbska, který utrpěl poranění krku a odřeniny. Ryanair podle DPA incident potvrdil s tím, že jeden z cestujících požádal po přistání o zdravotní ošetření a dostal ho.

Přesná příčina poškození okénka zatím není oficiálně potvrzena. Některá řecká média uvádějí, že ho mohla zasáhnout část uvolněná z motoru letadla. Vyšetřování ale podle dostupných informací dál pokračuje.

Vyšetření
Zpravodajství
Svrab v Česku nabírá na síle napříč regiony. Hygienici už evidují tisíce případů a vydali důležité upozornění

Aerolinky pro cestující zajistily náhradní letadlo. Podle vyjádření Ryanairu citovaného německými médii mělo odstartovat ze Soluně do Memmingenu ještě dopoledne.

Tagy:
nehoda cestování letadlo aerolinky porucha Ryanair
Zdroje:
welt.de, avherald.com, naftemporiki.gr
Profilový obrázek
Žaneta Kaczko
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Po vyřazení vypěnil. Trenér Egypta obvinil rozhodčí, že chtěli udržet Messiho na mistrovství světa

Následující článek

Z příběhů známých českých celebrit běhá mráz po zádech. Proč ženy nedají včas na první red flags

Nejnovější články