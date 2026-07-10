Let z Řecka se změnil v horor. Cestujícímu uvízla hlava v rozbitém okénku
10. 7. 2026 – 12:25 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Let společnosti Ryanair ze Soluně do německého Memmingenu skončil krátce po startu návratem na letiště. V kabině letadla se rozbilo okénko a muž sedící u něj utrpěl zranění. Podle svědků ho pomáhali držet ostatní cestující, než se ho podařilo dostat zpět do kabiny.
Dramatické chvíle zažili cestující letu společnosti Ryanair, který v pátek ráno odstartoval z řecké Soluně do německého Memmingenu. Krátce po vzletu se v kabině letadla rozbilo okénko a muž sedící v jeho blízkosti v něm podle dostupných informací uvízl hlavou.
Podle serveru The Aviation Herald šlo o Boeing 737-800 společnosti Malta Air, která patří do skupiny Ryanair. Letoun měl směřovat ze Soluně do Memmingenu, po incidentu se ale musel vrátit zpět na řecké letiště.
Cestující popsali, že krátce po startu slyšeli hlasitý třesk. V kabině se následně spustily kyslíkové masky a lidé kolem poškozeného místa se snažili pomoci muži, který seděl u okna. Podle německé agentury DPA a řeckých médií ho drželi další cestující, aby ho tlak nevytáhl z kabiny ještě více.
Pilot po incidentu přerušil let a rozhodl o návratu do Soluně. Letadlo podle dostupných informací ještě nějakou dobu kroužilo v okolí letiště, aby spotřebovalo část paliva a mohlo bezpečně přistát. Přistání se podařilo a cestující se vrátili do terminálu.
Zraněného muže následně odvezla sanitka do nemocnice v Soluni. Podle řeckých médií jde o jedenašedesátiletého muže ze Srbska, který utrpěl poranění krku a odřeniny. Ryanair podle DPA incident potvrdil s tím, že jeden z cestujících požádal po přistání o zdravotní ošetření a dostal ho.
Přesná příčina poškození okénka zatím není oficiálně potvrzena. Některá řecká média uvádějí, že ho mohla zasáhnout část uvolněná z motoru letadla. Vyšetřování ale podle dostupných informací dál pokračuje.
Aerolinky pro cestující zajistily náhradní letadlo. Podle vyjádření Ryanairu citovaného německými médii mělo odstartovat ze Soluně do Memmingenu ještě dopoledne.