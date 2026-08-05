Lepíte se v horku ke stolu i k židli? Díky jednoduchému triku vás předloktí konečně přestanou pálit
5. 8. 2026 – 18:39 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Stačí několik minut práce u počítače a pokožka se začne nepříjemně lepit k desce stolu nebo područkám židle. Zvednutí ruky pak připomíná odlepování náplasti a citlivá místa mohou po celém dni pálit. Jednoduché řešení přitom možná už máte doma.
Nápaditost je v tomto případě rozhodně na místě. Výhodou navíc je, že se tímto způsobem můžete během nepříjemných veder průběžně osvěžovat.
Pot není jediným viníkem
Za nepříjemným pálením stojí především spojení potu a opakovaného tření. Vlhká pokožka je citlivější a při dlouhodobém kontaktu s hranou stolu, lakovaným povrchem nebo koženkovou područkou se může snadněji podráždit.
Nejvíce trpí právě předloktí a lokty, které se při psaní na počítači nebo práci s myší dlouhodobě opírají o stejné místo. Nepomáhají ani koženkové područky, skleněné stoly a lakované desky, na nichž se zpocená pokožka doslova přisaje.
Jednoduchou pomoc můžete najít v šatníku
Řešením jsou lehké návleky na předloktí z prodyšného materiálu, který odvádí pot a rychle schne. Tenká vrstva látky oddělí pokožku od stolu, omezí lepení a sníží nepříjemné tření.
Nemusíte přitom hned vyrážet na nákup. Domácí návlek lze vyrobit ze starých tenkých ponožek, dětských punčoch nebo dámských elesťáků: odstřihněte špičku a vzniklý tunel navlékněte na část ruky, která se dotýká stolu. Okraje by neměly škrtit ani se zařezávat do pokožky. Ještě pohodlnější variantou jsou krátké sportovní nebo chladivé návleky určené přímo na ruce.
Podobné řešení využívají také hráči počítačových her. Návlek jim pomáhá omezit tření mezi předloktím a stolem či podložkou, aby se ruka mohla plynule pohybovat.
Pozor na příliš silnou látku
Silný materiál může pot zadržovat a problém naopak zhoršit. Ideální je proto tenká, hladká a rychleschnoucí látka, která nebude škrábat. Materiály odvádějící vlhkost pomáhají dostat pot od pokožky a mohou tím omezovat tření i podráždění.
Návlek je potřeba pravidelně prát a vyměnit pokaždé, když výrazně zvlhne. Zapařená látka ponechaná několik hodin na ruce by mohla pokožku dráždit.
Pomůže také podložka a proudící vzduch
Pokud návleky nosit nechcete, můžete změnit povrch, kterého se ruce dotýkají. Pod klávesnici a myš položte velkou textilní podložku, která zakryje také místo pod předloktím. Praktický může být i malý stolní ventilátor, jenž pomůže odvádět vlhkost a ochlazovat prostor kolem rukou.
Jestli už je pokožka zarudlá, dopřejte jí od tření přestávku, jemně ji omyjte a osušte přikládáním ručníku bez drhnutí. Tenká vrstva neparfémovaného hydratačního přípravku nebo vazelíny může vytvořit ochrannou bariéru. Při silné bolesti, mokvání, otoku nebo neustupující vyrážce už domácí trik nestačí a je vhodné obrátit se na lékárníka či lékaře.