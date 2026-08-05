Dnes je středa 5. srpna 2026., Svátek má Kristián
Počasí dnes 36°C Polojasno

Lepíte se v horku ke stolu i k židli? Díky jednoduchému triku vás předloktí konečně přestanou pálit

5. 8. 2026 – 18:39 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Lepíte se v horku ke stolu i k židli? Díky jednoduchému triku vás předloktí konečně přestanou pálit
zdroj: ChatGPT
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Stačí několik minut práce u počítače a pokožka se začne nepříjemně lepit k desce stolu nebo područkám židle. Zvednutí ruky pak připomíná odlepování náplasti a citlivá místa mohou po celém dni pálit. Jednoduché řešení přitom možná už máte doma.

Nápaditost je v tomto případě rozhodně na místě. Výhodou navíc je, že se tímto způsobem můžete během nepříjemných veder průběžně osvěžovat.

ChatGPT Image 4. 8. 2026 21_16_43
Magazín
Italové řeší vedra při spaní po svém. Mají na ně svůj osvědčený trik

Pot není jediným viníkem

Za nepříjemným pálením stojí především spojení potu a opakovaného tření. Vlhká pokožka je citlivější a při dlouhodobém kontaktu s hranou stolu, lakovaným povrchem nebo koženkovou područkou se může snadněji podráždit.

Nejvíce trpí právě předloktí a lokty, které se při psaní na počítači nebo práci s myší dlouhodobě opírají o stejné místo. Nepomáhají ani koženkové područky, skleněné stoly a lakované desky, na nichž se zpocená pokožka doslova přisaje.

ChatGPT Image 4. 8. 2026 16_32_04
Magazín
Z kusu látky za pár stovek vytvoříte za pět minut šaty jako z luxusního butiku. Vypadají, jako by stály několik tisíc korun

Jednoduchou pomoc můžete najít v šatníku

Řešením jsou lehké návleky na předloktí z prodyšného materiálu, který odvádí pot a rychle schne. Tenká vrstva látky oddělí pokožku od stolu, omezí lepení a sníží nepříjemné tření.

Nemusíte přitom hned vyrážet na nákup. Domácí návlek lze vyrobit ze starých tenkých ponožek, dětských punčoch nebo dámských elesťáků: odstřihněte špičku a vzniklý tunel navlékněte na část ruky, která se dotýká stolu. Okraje by neměly škrtit ani se zařezávat do pokožky. Ještě pohodlnější variantou jsou krátké sportovní nebo chladivé návleky určené přímo na ruce.

Podobné řešení využívají také hráči počítačových her. Návlek jim pomáhá omezit tření mezi předloktím a stolem či podložkou, aby se ruka mohla plynule pohybovat.

ChatGPT Image 4. 8. 2026 15_03_27
Magazín
Cítíte se zpoceně a oblečení na vás vypadá jako zmačkaný hadr? Je čas vyzkoušet tyto geniální fígle

Pozor na příliš silnou látku

Silný materiál může pot zadržovat a problém naopak zhoršit. Ideální je proto tenká, hladká a rychleschnoucí látka, která nebude škrábat. Materiály odvádějící vlhkost pomáhají dostat pot od pokožky a mohou tím omezovat tření i podráždění.

Návlek je potřeba pravidelně prát a vyměnit pokaždé, když výrazně zvlhne. Zapařená látka ponechaná několik hodin na ruce by mohla pokožku dráždit.

hands-taking-laundry-out-washing-machine
Magazín
Nalijte tuhle tekutinu z lékarničky do pračky: Skvrny z oblečení zmizí, jako by byly vyprané ručně

Pomůže také podložka a proudící vzduch

Pokud návleky nosit nechcete, můžete změnit povrch, kterého se ruce dotýkají. Pod klávesnici a myš položte velkou textilní podložku, která zakryje také místo pod předloktím. Praktický může být i malý stolní ventilátor, jenž pomůže odvádět vlhkost a ochlazovat prostor kolem rukou.

Jestli už je pokožka zarudlá, dopřejte jí od tření přestávku, jemně ji omyjte a osušte přikládáním ručníku bez drhnutí. Tenká vrstva neparfémovaného hydratačního přípravku nebo vazelíny může vytvořit ochrannou bariéru. Při silné bolesti, mokvání, otoku nebo neustupující vyrážce už domácí trik nestačí a je vhodné obrátit se na lékárníka či lékaře.

farmer-picking-up-fresh-ripe-tomato-vegetables-putting-into-wooden-crate (1)
Magazín
Rajčata vám v srpnu stále kvetou? Udělejte tento krok, jinak se úrody do podzimu nemusíte dočkat

Co pomůže u kožených i látkových židlí

U kožených a koženkových židlí se zpocená pokožka může nepříjemně lepit k sedáku i opěradlu. Pomůže tenký bavlněný ručník nebo prodyšný pratelný potah, který vytvoří mezi tělem a židlí příjemnou vrstvu. U látkových židlí se sice pokožka obvykle tolik nelepí, pot se však může vsakovat přímo do čalounění a postupně způsobovat skvrny či zápach. Také v tomto případě proto přijde vhod pratelný potah, který můžete během největších veder pravidelně měnit za čistý a suchý

Tagy:
tipy a triky pot látka předloktí lepidlo
Zdroje:
Cleveland Clinic, note.com, odinlake.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Ryba za devět tisíc a kečup za stovku. Turisté zuří kvůli cenám na Mykonosu

Následující článek

Itálie vyhlásila nejvyšší stupeň výstrahy ve všech velkých městech. Vedra nepoleví ani v Česku

Nejnovější články