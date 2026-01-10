Leoš Noha neboli Áda z Okresního přeboru bojoval o život, selhalo mu srdce
10. 1. 2026 – 14:07 | Zprávy | Anna Pecena
Oblíbený herec Leoš Noha, kterého diváci znají jako šišlavého Ádu Větvičku ze seriálu Okresní přebor, se nedávno ocitl na hranici života a smrti. Jeho srdce přitom pracovalo sotva na 14 procent – situace, kterou by snesl jen málokdo. Co všechno herec prožil a jaká je pravda o jeho zdraví?
Krize, která změnila všechno
Leoš Noha, populární herec a charakterový představitel Ády Větvičky, má za sebou vážné zdravotní problémy, o kterých se teprve nyní začíná mluvit naplno. Podle nejnovějších zpráv jeho srdce fungovalo pouze na 14 procent kapacity, což lékaři označili za život ohrožující stav. Tento stav je hluboko pod normou – zdravé srdce totiž obvykle pracuje mezi 50 a 70 procenty své maximální výkonnosti, což znamená, že Noha byl ve stavu výrazného selhání.
Podle dostupných zdrojů herec musel rychle vyhledat lékařskou pomoc, protože riziko kolapsu nebo infarktu bylo extrémně vysoké. Už v minulosti měl Noha problémy se srdcem a dokonce byl na čekací listině na transplantaci. Přesto, že žil relativně aktivně a dokonce se účastnil fotbalových utkání staré gardy, jeho zdravotní stav se postupně zhoršoval.
Jak se herec dostal zpět na nohy
Srdce pracující na pouhých 14 procent znamená, že orgán byl schopen pumpovat jen zlomek požadovaného objemu krve. Takový stav způsobuje extrémnou únavu, dušnost, ztrátu vědomí a v nejhorších případech akutní selhání. Podle kardiologů je nutná okamžitá intervence – včetně implantace podpůrných zařízení nebo přípravy na transplantaci.
V Noho případě lékaři zasáhli včas a herec nyní prochází intenzivní léčbou a rehabilitací. I když se jeho srdce zatím nevrátilo k plné funkci, jeho stav se stabilizoval natolik, že může znovu přemýšlet o svém životě a kariéře. I když se objevily zprávy, že jeho srdeční výkon mohl dosahovat asi 20 procent ještě před kolapsem, skutečné číslo 14 procent podle posledních informací ukazuje, jak vážná situace byla.
Co to znamená pro Noha i fanoušky
Pro herce, který se proslavil svými humornými a lehkými rolemi, je toto zdravotní selhání tvrdým zásahem. Lékaři i rodina zdůrazňují, že bez okamžité pomoci by následky mohly být tragické. Statistiky ukazují, že lidé s takto nízkou srdeční funkcí bez léčby mají vysoké riziko náhlé srdeční smrti. Léčba často zahrnuje kombinaci medikace, chirurgických zákroků a dlouhodobé změny životního stylu.
Noha se veřejně přiznal, že zdravotní omezení a nutnost změnit dosavadní režim nejsou snadné. Přesto se snaží brát situaci s nadhledem a soustředit se na to, co je pro něj v tuto chvíli nejdůležitější – zdraví a rodina. Fanoušci se s ním těší z každého malého zlepšení a pečlivě sledují, jak se jeho příběh dále vyvíjí.