3. 5. 2026 – 12:17 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Leoš Mareš odhalil šokující pravdu: Útěk od těhotné manželky, alkoholové excesy i drsná zpověď
zdroj: Profimedia
Mysleli jste si, že o králi českého showbyznysu víte úplně všechno? Omyl! Nový dokument mapující život slavného moderátora Leoše Mareše odkrývá ty nejtemnější kouty jeho minulosti a nechává diváky v němém úžasu. Oblíbený šoumen jde s kůží na trh a bez obalu mluví o drsných pádech, za které se dnes hluboce stydí.

Připravte se na šokující detaily o útěku od těhotné ženy, divokých večírcích po boku modelek, démonu jménem alkohol i naprosté potupě jeho současné manželky přímo před kamerami. Co všechno se odehrálo za zavřenými dveřmi?

Leoš Mareš a Monika Marešova Leoš Mareš a jeho první žena Monika Marešová zdroj: Profimedia

Nůž do zad těhotné manželce a noci plné hříchu! 

Ještě před svou první svatbou s Monikou Poslušnou musel moderátor žehlit obrovský skandál. V dokumentu se vrací k osudné noci, kdy si měl zaplatit prostitutku, z čehož si prý nic nepamatuje, a druhý den se probudil zcela nahý v cizím panelákovém bytě

Následovalo vydírání kvůli kompromitujícím fotografiím, přesto mu tehdejší snoubenka celou aféru odpustila. Ten největší šok ale přišel až dva roky po svatbě. Mareš se rozhodl svou ženu opustit přesně ve chvíli, kdy byla ve čtvrtém měsíci těhotenství s jejich druhým synem Matějem.

Důvodem byla aférka s modelkou Gabrielou Dvořákovou, která mu paradoxně později sama dala košem. Opuštěná Monika přiznává, že načasování tohoto rozchodu mu asi nikdy neodpustí, a sám Mareš dnes své rozhodnutí vidí jako absolutní morální selhání: „Říct těhotný holce, že odcházíš… Hrůza, prostě hrůza,“ kaje se po letech moderátor.

Petra Faltýnová Jednou z žen Leoše Mareše byla i modelka Petra Faltýnová zdroj: Profimedia

Arogance, rvačky a nadvláda alkoholu: „Choval jsem se jako kretén!“

Když utekl od rodiny, začal žít naplno. Moderátor střídal slavné krásky jako na běžícím páse, od Hany Svobodové po světovou topmodelku Michaelu Kociánovou, u které ho podle jeho vlastních slov fascinoval její status. Právě v období po boku modelky Petry Faltýnové ale jeho hvězdné manýry dostoupily vrcholu. Okolí na něj vzpomíná jako na člověka, který se choval neuvěřitelně arogantně a přátelé o něj měli vážné obavy.

Došlo na rvačky s exmanželem Faltýnové, napadení producenta i legendární ostudu v lednu 2011, kdy do ranního vysílání dorazil natolik opilý, že jeho kolega Patrik Hezucký raději opustil studio. Kde se vzalo tohle šokující chování? Mareš už zná odpověď: „Choval jsem se prostě jako kretén. Tak to je. Všechny ty události mají společného jmenovatele. Alkohol,“ přiznává otevřeně s tím, že se rozhodl začít abstinovat.

Monika Marešová Žena, která ho zastavila a stala se osudovou je Monika Marešová zdroj: Profimedia

Drsná facka pro současnou ženu Moniku: Potupa před kamerami a sprostá slova!

Pokud jste si mysleli, že dnešní Leoš Mareš se po boku své osudové lásky Moniky proměnil v dokonalého a vždy taktního gentlemana, čeká vás ledová sprcha! I během natáčení nejnovějšího dokumentu dokázal vyvolat nesmírně trapný a napjatý moment. Jeho žena Monika chtěla svému muži k padesátinám udělat opravdovou radost a s nadšením mu oznámila, že mu jako speciální dárek uplácá bustu s jeho portrétem.

 Moderátorova reakce jí ale doslova vzala dech. Tuto krásnou iniciativu naprosto chladnokrevně setřel! „Já se strašně omlouvám, ale takovej dárek už jsem dostal. Od Petry Faltýnové. Mám ji na Záblatí na půdě,“ vpálil zkoprnělé manželce a ještě se smíchem dodal, že si evidentně vybírá stále stejné holky. Těžce potupená Monika ztratila slov a zmohla se jen na jasný vzkaz: „Jděte do pr*ele“. Mareš navíc nezapomněl zmíněný výtvor od své exmilenky rovnou ukázat na kameru a celou situaci ještě více vyhrotit

Zdroje:
TN.cz, Extra.cz, ahaonline.cz, zena.aktualne.cz
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

