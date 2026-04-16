Lela s taškami opět u Karlose: Velkolepý návrat, nebo poslední tečka?
16. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Poté, co fotografové zpozorovali ikonickou blondýnku, jak míří s taškami zpět ke Karlosovi, přišly dohady, jestli pár nakonec přeci jen nepřekonal krizi.
Česká mediální i bulvární scéna už nějakou dobu žije velkým rozchodem: Slavný zápasník MMA Karlos Vémola a modelka a influencerka Lela Ceterová nedokázali překonat krizi a vztah dospěl ke konci.
Samotný rozchod se neobešel bez jistého puncu dramatu, když se Lela, která se původně chtěla od svého manžela odstěhovat v klidu až po Velikonocích, stěhovala ze dne na den ve vzteku, protože Karlos na sociálních sítích propálil konec vztahu, s čímž Lela nesouhlasila.
Následně se objevila celá řada názorů, že se jedná jen o divadlo a že se k sobě pár beztak vrátí. Jiné zdroje ale hovoří o úplném konci a žádosti o rozvod.
Další důvod k drbům vznikl, když si rozejití partneři zašli na večeři s dětmi jakoby nic. Vzápětí se ale ukázalo, že spolu vycházejí právě kvůli dětem, ale žádné obnovení vztahu se nekoná.
A prakticky to samé lze prohlásit i o nejnovějších dohadech: Fotografové totiž přistihli Lelu, jak se s taškami přes rameno vrací ke Karlosovi do domu. Spekulace, že se slovenská zlatovláska vrátila k partnerovi, na sebe nenechaly dlouho čekat.
Jak ale zjistil magazín eXtra: Pravdou je pravý opak. Lela si totiž nenesla zpět žádné věci, vracela se naopak s prázdnými taškami, aby si odnesla, co v domě ještě zůstalo.
Žádná jedovatá zášť ale mezi nyní již bývalými partnery nejspíš nepanuje. Jak sama Lela nedávno potvrdila Blesku: „Musíme nějak fungovat, děti jsou malé, ony to nechápou, ale počítám s tím, že budeme muset fungovat jako rodiče.“