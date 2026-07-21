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Léky na hubnutí v tropických vedrech nepodceňujte. Skrývají jednu nebezpečnou past

21. 7. 2026 – 19:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Léky na hubnutí v tropických vedrech nepodceňujte. Skrývají jednu nebezpečnou past
zdroj: Freepik
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Léky jako Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro pomáhají snižovat hmotnost, kontrolovat hladinu cukru v krvi a u některých pacientů také chránit srdce. V tropických teplotách se však jejich běžné nežádoucí účinky mohou proměnit ve vážný problém.

Nevolnost, bolest hlavy nebo závrať mohou vypadat jako obyčejná reakce na horko, ale někdy upozorňují na dehydrataci, která může zatížit ledviny.

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Nejsou to jen módní injekce na hubnutí

Ozempic obsahuje semaglutid a používá se především při léčbě diabetu 2. typu, zatímco Wegovy se stejnou účinnou látkou je určené k léčbě obezity nebo nadváhy spojené s dalšími zdravotními komplikacemi. Mounjaro obsahuje tirzepatid.

Tyto přípravky ovlivňují hladinu cukru v krvi, zpomalují vyprazdňování žaludku a snižují chuť k jídlu. Semaglutid navíc může u některých pacientů snížit riziko závažných srdečně-cévních příhod.

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Nebezpečí začíná obyčejnou nevolností

Mezi časté nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a zácpa. Pokud se k nim přidá pocení a nedostatečné pití, může tělo během horkého dne rychle ztrácet tekutiny.

Oficiální informace k přípravkům se semaglutidem upozorňují, že dehydratace způsobená zvracením nebo průjmem může v některých případech přispět až k akutnímu poškození ledvin.

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Nečekejte na silnou žízeň

Ve vedru pijte průběžně po menších dávkách a nesnažte se celý pitný režim dohánět až večer. Lidé s nemocným srdcem nebo ledvinami by se měli řídit individuálními pokyny lékaře.

Počínající dehydratace se může projevit bolestí hlavy, suchem v ústech, slabostí, závratí, tmavou močí nebo omezeným močením. Zmatenost, kolaps, porucha vědomí či velmi vysoká tělesná teplota mohou upozorňovat na těžkou dehydrataci nebo úpal a vyžadují okamžitou zdravotnickou pomoc.

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Pozor také na samotný lék

Injekční pero nenechávejte na přímém slunci ani v zaparkovaném automobilu a vždy dodržujte podmínky skladování uvedené v příbalovém letáku. Pokud bylo příliš dlouho vystavené horku, poraďte se před jeho použitím s lékárníkem.

Tropická předpověď ale není důvodem k tomu, abyste lék svévolně vysadili nebo změnili dávkování. V horkých dnech pravidelně pijte, sledujte příznaky dehydratace a při výrazných potížích kontaktujte lékaře.

Tagy:
hubnutí léky nevolnost vedra diabetik
Zdroje:
Mayo Clinic, accessdata.fda, medlineplus.gov
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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