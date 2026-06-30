Dnes je úterý 30. června 2026., Svátek má Šárka
Počasí dnes 33°C Polojasno

Lékařům dochází trpělivost. Po sérii útoků nožem přichází zásadní změny, které mají otřást celým zdravotnictvím

30. 6. 2026 – 12:17 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Lékařům dochází trpělivost. Po sérii útoků nožem přichází zásadní změny, které mají otřást celým zdravotnictvím
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Napětí v nemocnicích roste a události z posledních dnů vyvolaly v Polsku bouřlivou debatu. Po sérii incidentů, při nichž sehrál roli nůž, oznámilo tamní ministerstvo zdravotnictví změny, které se mají dotknout fungování nemocnic i odměňování lékařů.

Otevřela se také otázka bezpečnosti zdravotníků, kteří jsou při výkonu své práce stále častěji vystaveni agresi.

Diskusi rozvířila také aféra kolem varšavské Jižní nemocnice. Její ředitelka Dorota Sobierańska-Grenda veřejně promluvila o systému odměňování a naznačila, že by mohl skončit stav, kdy někteří lékaři pobírají mimořádně vysoké příjmy označované v Polsku jako „platové komíny“. Ministerstvo zdravotnictví současně avizovalo větší transparentnost při zveřejňování mezd a hospodaření zdravotnických zařízení.

Do celé debaty navíc zasáhly bezpečnostní incidenty. V polském Jastrzębie-Zdroji útočil muž s nožem a předběžné výsledky vyšetřování podle tamních médií naznačují, že byl pod vlivem drog. Případ znovu otevřel otázku ochrany zdravotníků a zaměstnanců nemocnic před násilím.

spoon-full-sugar
Magazín
Nechte na zahradě lžičku cukru. Tady je důvod, proč byste to měli udělat ještě dnes

Obavy z podobných situací přitom nejsou jen polským problémem. Také v Česku policie v uplynulých dnech znovu pátrala po ženě s nožem, která po předchozím zadržení utekla z nemocnice. Událost vyvolala zvýšená bezpečnostní opatření a připomněla, že zdravotnická zařízení se stále častěji potýkají s pacienty nebo návštěvníky představující riziko.

Odborníci upozorňují, že ochrana zaměstnanců nemocnic bude v následujících měsících jedním z hlavních témat. Vedle debat o platech a financování zdravotnictví se očekává i větší důraz na bezpečnostní opatření, školení personálu a spolupráci s policií při řešení krizových situací.

Události z Polska i České republiky tak ukazují, že nemocnice dnes neřeší pouze nedostatek personálu a financí. Stále častěji se musí připravovat také na situace, které ještě před několika lety působily jako výjimečné.

Tagy:
ochrana napadení lékaři opatření rizika zdravotnický personál
Zdroje:
iRozhlas, portal.abczdrowie.pl, tvn24.pl, termedia.pl
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Vedení ANO o pražském lídrovi zatím nerozhodlo, vybírá mezi třemi kandidáty

Následující článek

Pavel jmenoval novým náčelníkem generálního štábu Miroslava Hlaváče

Nejnovější články