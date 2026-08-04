Lékárny budou moct rozdělovat balení tamoxifenu na dávky z jednotlivých blistrů
4. 8. 2026 – 6:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem na léčbu rakoviny prsu ministerstvo zdravotnictví umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení.
Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek. O opatření připraveném ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) ministerstvo dnes informovalo v tiskové zprávě.
Mimořádné řešení má umožnit co nejefektivněji využít dostupné zásoby. "Každé dovezené balení bude možné přímo v lékárnách rozdělit tak, aby se lék dostal k pacientkám podle jejich skutečné potřeby a zároveň se zabránilo tomu, že část léčiv zůstává nevyužita jen kvůli velikosti originálních balení. Původní blistry zůstanou neporušené a lékárna pouze sestaví nové individuální balení odpovídající předepsané léčbě," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Postup podle ředitele SÚKL Tomáše Boráně umožní, aby se léčivý přípravek dostal k co největšímu počtu pacientek při zachování všech požadavků na bezpečnost a kvalitu léčby a zároveň tak, aby bylo zajištěno hrazení z veřejného zdravotního pojištění.
Ministerstvo také uvedlo, že zároveň intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení tamoxifenu, které by měly být do České republiky dováženy v řádu dnů.
V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V polovině července ministerstvo zdravotnictví informovalo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo, napsal minulý týden web Aktuálně.cz. V jiných evropských zemích je přitom tamoxifen běžně k dostání, řekl serveru lékárník Marek Hampel.
Boráň ve čtvrtek informoval, že do lékáren je rozvážen přípravek výrobce Orifarm, podle Vojtěcha jde o tisíc balení. Od srpna je podle Boráně schválená úhrada také pro lék výrobce Farmoz. Ústav podle něj jedná i s jeho ostatními výrobci a požádal o poskytnutí v rámci solidárního mechanismu EU. "Tento neregistrovaný přípravek, který si v červenci musely pacientky hradit, bude po dohodě se zdravotními pojišťovnami od srpna proplácen," dodal Boráň. Ve čtvrtek ústav vydal opatření, že lékaři nesmí pacientce předepsat více než jedno balení, které podle ředitele Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) v Brně Marka Svobody stačí na tříměsíční léčbu.