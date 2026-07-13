Lékaři doporučují jíst něco, co koupíte v každém obchodě. Tato běžná potravina může zachránit vaše srdce
13. 7. 2026 – 15:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Vysoký cholesterol patří mezi největší rizikové faktory srdečních a cévních onemocnění. Přesto mnoho lidí stále hledá složitá nebo drahá řešení. Odborníci přitom upozorňují, že významnou roli hraje i obyčejná strava. Některé běžně dostupné potraviny totiž obsahují látky, které mohou pomoci udržet cévy v lepší kondici a podpořit zdraví srdce.
Jednou z nich jsou zelené fazolky. Ačkoli se na talířích objevují spíše jako příloha, podle odborníků představují velmi hodnotnou součást jídelníčku. Obsahují vlákninu, vitaminy skupiny B, vitamín C, kyselinu listovou i draslík. Právě rozpustná vláknina pomáhá vázat cholesterol ve střevech a podporuje jeho přirozené vylučování z organismu.
Pomáhají nejen cholesterolu
Pravidelná konzumace zelených fazolek může přispět ke snížení hladiny takzvaného LDL cholesterolu, který je spojován s vyšším rizikem aterosklerózy. Díky vysokému obsahu antioxidantů zároveň chrání buňky před působením oxidačního stresu, jenž se podílí na poškozování cévní stěny.
Další výhodou je jejich nízký obsah kalorií a vysoký podíl vlákniny. Fazolky proto dobře zasytí a mohou pomoci také lidem, kteří se snaží udržet zdravou tělesnou hmotnost. I ta má významný vliv na zdraví srdce.
Správná příprava je důležitá
Odborníci upozorňují, že syrové zelené fazolky by se konzumovat neměly. Obsahují totiž přírodní látku zvanou fasin, která může ve větším množství způsobit zažívací potíže. Stačí je však několik minut povařit nebo připravit v páře a tento problém odpadá.
Ideální je tepelná úprava v délce přibližně 8 až 10 minut. Fazolky si díky ní zachovají většinu vitaminů, minerálů i svou typickou křupavost.
Prospěšná je také červená řepa
Vedle zelených fazolek odborníci často doporučují také červenou řepu. Ta obsahuje přírodní dusičnany, které se v organismu přeměňují na oxid dusnatý. Ten pomáhá rozšiřovat cévy, podporuje průtok krve a může přispět ke snížení krevního tlaku.
Řepa je zároveň bohatým zdrojem antioxidantů, kyseliny listové a vlákniny. Pravidelné zařazení do jídelníčku tak může prospět nejen srdci, ale i celému oběhovému systému.
Samotná potravina nestačí
Lékaři zároveň připomínají, že žádná jednotlivá potravina vysoký cholesterol sama nevyřeší. Nejlepších výsledků dosahují lidé, kteří kombinují pestrou stravu bohatou na zeleninu, ovoce, luštěniny a celozrnné výrobky s pravidelným pohybem, omezením kouření a udržováním zdravé tělesné hmotnosti.
Pokud máte cholesterol dlouhodobě zvýšený nebo patříte mezi rizikové pacienty, je vhodné jeho hodnoty pravidelně kontrolovat u praktického lékaře. Změna jídelníčku může být důležitou součástí prevence, nenahrazuje však odbornou léčbu ani doporučenou medikaci.