Dnes je pondělí 13. července 2026., Svátek má Markéta
Počasí dnes 26°C Polojasno

Lékaři doporučují jíst něco, co koupíte v každém obchodě. Tato běžná potravina může zachránit vaše srdce

13. 7. 2026 – 15:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Lékaři doporučují jíst něco, co koupíte v každém obchodě. Tato běžná potravina může zachránit vaše srdce
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Vysoký cholesterol patří mezi největší rizikové faktory srdečních a cévních onemocnění. Přesto mnoho lidí stále hledá složitá nebo drahá řešení. Odborníci přitom upozorňují, že významnou roli hraje i obyčejná strava. Některé běžně dostupné potraviny totiž obsahují látky, které mohou pomoci udržet cévy v lepší kondici a podpořit zdraví srdce.

Jednou z nich jsou zelené fazolky. Ačkoli se na talířích objevují spíše jako příloha, podle odborníků představují velmi hodnotnou součást jídelníčku. Obsahují vlákninu, vitaminy skupiny B, vitamín C, kyselinu listovou i draslík. Právě rozpustná vláknina pomáhá vázat cholesterol ve střevech a podporuje jeho přirozené vylučování z organismu.

cocktail-whiskey-cola
Magazín
Začínala dvěma skleničkami denně a končila překvapivým zvykem. Vědma Baba Vanga odhalila svůj recept na dlouhověkost

Pomáhají nejen cholesterolu

Pravidelná konzumace zelených fazolek může přispět ke snížení hladiny takzvaného LDL cholesterolu, který je spojován s vyšším rizikem aterosklerózy. Díky vysokému obsahu antioxidantů zároveň chrání buňky před působením oxidačního stresu, jenž se podílí na poškozování cévní stěny.

Další výhodou je jejich nízký obsah kalorií a vysoký podíl vlákniny. Fazolky proto dobře zasytí a mohou pomoci také lidem, kteří se snaží udržet zdravou tělesnou hmotnost. I ta má významný vliv na zdraví srdce.

woman-drivers-hands-steering-wheel-inside-car
Magazín
Řídíte tuto značku auta? Průzkum tvrdí, že její majitelé dosáhli v testech IQ nejlepších výsledků

Správná příprava je důležitá

Odborníci upozorňují, že syrové zelené fazolky by se konzumovat neměly. Obsahují totiž přírodní látku zvanou fasin, která může ve větším množství způsobit zažívací potíže. Stačí je však několik minut povařit nebo připravit v páře a tento problém odpadá.

Ideální je tepelná úprava v délce přibližně 8 až 10 minut. Fazolky si díky ní zachovají většinu vitaminů, minerálů i svou typickou křupavost.

blueberry-ice-cream-scoop (1)
Magazín
Kupujeme je každý den a bez přemýšlení. Odborníci upozorňují, že mohou poškozovat střeva

Prospěšná je také červená řepa

Vedle zelených fazolek odborníci často doporučují také červenou řepu. Ta obsahuje přírodní dusičnany, které se v organismu přeměňují na oxid dusnatý. Ten pomáhá rozšiřovat cévy, podporuje průtok krve a může přispět ke snížení krevního tlaku.

Řepa je zároveň bohatým zdrojem antioxidantů, kyseliny listové a vlákniny. Pravidelné zařazení do jídelníčku tak může prospět nejen srdci, ale i celému oběhovému systému.

ChatGPT Image 9. 7. 2026 16_24_22
Magazín
Vědci zůstali v šoku. Kamery v hlubinách zachytily něco, co dosud nikdo neviděl

Samotná potravina nestačí

Lékaři zároveň připomínají, že žádná jednotlivá potravina vysoký cholesterol sama nevyřeší. Nejlepších výsledků dosahují lidé, kteří kombinují pestrou stravu bohatou na zeleninu, ovoce, luštěniny a celozrnné výrobky s pravidelným pohybem, omezením kouření a udržováním zdravé tělesné hmotnosti.

Pokud máte cholesterol dlouhodobě zvýšený nebo patříte mezi rizikové pacienty, je vhodné jeho hodnoty pravidelně kontrolovat u praktického lékaře. Změna jídelníčku může být důležitou součástí prevence, nenahrazuje však odbornou léčbu ani doporučenou medikaci.

Tagy:
srdce cévy zdraví cholesterol potravina zelené fazolky
Zdroje:
denik.cz, heathline.com, The Nutrition Source
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Vedra udeří znovu naplno. Meteorologové varují před nebezpečnými bouřkami, sucho se ale nezlepší

Následující článek

Havlíček: Vláda nechce být součástí kampaně prezidenta za znovuzvolení

Nejnovější články