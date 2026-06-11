Lékaři hlásí průlom: Nemoc, která zničila kariéru Céline Dion, možná našla svého přemožitele
11. 6. 2026 – 11:12 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vzácná nemoc, která donutila Céline Dion stáhnout se z koncertních pódií, možná konečně narazila na svého přemožitele. Nová experimentální léčba přinesla překvapivě silné výsledky a některým pacientům dokonce umožnila odložit chodítka a znovu normálně chodit.
Měla hlas, který vyprodával stadiony po celém světě. Pak ale přišla nemoc tak vzácná, že o ní většina lidí nikdy neslyšela. Když Céline Dion v roce 2022 odhalila, že trpí syndromem ztuhlého člověka, její fanoušci sledovali šokující příběh ženy, která postupně ztrácela kontrolu nad vlastním tělem. Bolestivé křeče, problémy s pohybem i nejistá budoucnost donutily slavnou zpěvačku přerušit kariéru a zrušit plánované koncerty. Právě její boj však přitáhl pozornost k onemocnění, které bylo po desetiletí téměř neviditelné. Nyní přichází zpráva, která může změnit životy tisíců pacientů. Vědci oznámili výsledky experimentální léčby, jež podle prvních dat dokáže vrátit některé nemocné zpět na nohy a může představovat největší naději v historii boje s touto zákeřnou chorobou.
A symbolické je, že pozitivní zprávy přicházejí právě v době, kdy se Céline Dion sama chystá na velký návrat na koncertní pódia. Po několikaleté pauze způsobené zdravotními problémy se stále častěji objevují informace o přípravách nových vystoupení. Fanoušci po celém světě doufají, že se jedna z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob dokáže vrátit k tomu, co ji proslavilo.
Nemoc, která proměňuje tělo ve vězení
Syndrom ztuhlého člověka, zkráceně SPS, je mimořádně vzácné autoimunitní neurologické onemocnění. Odhaduje se, že postihuje pouze jednoho až dva lidi z milionu. Imunitní systém při něm začne napadat vlastní organismus a postupně narušuje fungování nervové soustavy. Výsledkem je stále silnější svalová ztuhlost, bolestivé křeče a problémy s pohybem. Nemoc nejčastěji zasahuje trup, záda, břicho a končetiny. U mnoha pacientů vede k pádům a ztrátě samostatnosti. Někteří se bez opory nedokážou ani postavit.
V pokročilých stadiích může SPS zasáhnout i životně důležité funkce. Pacienti mívají problémy s dýcháním, polykáním nebo mluvením. Křeče navíc často spouští zdánlivě nevinné podněty, jako je hlasitý zvuk, dotek nebo silný stres.
Průběh nemoci se přitom liší člověk od člověka. Zatímco u některých zůstává omezená na určitou část těla, u jiných se postupně rozšíří a postihne mozek, mozkový kmen i míchu. Jedno mají všechny případy společné – nemoc se časem zhoršuje a dosud na ni neexistoval skutečně účinný lék.
Právě proto znamenalo veřejné vystoupení Céline Dion obrovský zlom. Zakladatelka Výzkumné nadace pro syndrom ztuhlého člověka Tara Zier, která nemocí sama trpí, uvedla, že zpěvačka pomohla zvýšit povědomí o SPS doslova o padesát let. Ještě před několika lety totiž většina lidí o této diagnóze nikdy neslyšela.
Naděje jménem CAR-T
Dva roky po zveřejnění diagnózy věnovala Nadace Céline Dion dva miliony dolarů na podporu výzkumu. A právě tato finanční injekce pomohla urychlit vývoj nové experimentální léčby založené na technologii CAR-T. Ta se běžně používá při léčbě některých druhů rakoviny. Vědci ji však nyní upravili tak, aby mohla pomáhat také pacientům se syndromem ztuhlého člověka.
Princip připomíná přeprogramování imunitního systému. Lékaři pacientovi odeberou T-lymfocyty, tedy jeden z hlavních typů bílých krvinek. V laboratoři je geneticky upraví a následně vrátí zpět do těla. Takto upravené buňky pak cíleně vyhledávají a ničí problematické B-lymfocyty, které se podílejí na vzniku nemoci.
Podle doktorky Amandy Piquet, která se podílí i na léčbě Céline Dion, může celý proces v podstatě restartovat imunitní systém. Po odstranění škodlivých buněk se totiž vytvoří nové, zdravé B-lymfocyty.
První výsledky vypadají mimořádně slibně. Studie zahrnující 26 pacientů se syndromem ztuhlého člověka ukázala, že už čtyři měsíce po terapii se všem zlepšila rychlost chůze. Ještě působivější je jiný údaj – osm z dvanácti pacientů, kteří byli před léčbou odkázáni na chodítko, ho po terapii přestalo potřebovat.
Lékaři zaznamenali celkové zlepšení stavu pacientů o 46 procent. Někteří lidé, kteří se ještě před několika měsíci pohybovali jen s pomocí opory, byli najednou schopni samostatně chodit po chodbě. Odborníci zatím upozorňují, že je příliš brzy mluvit o vyléčení. Pacienty bude potřeba sledovat řadu let, aby se ukázalo, jak dlouho účinek léčby vydrží. Přesto jde o jeden z největších průlomů v historii výzkumu této vzácné nemoci.
Pro Céline Dion i tisíce dalších pacientů po celém světě tak svitla naděje, která ještě před několika lety vypadala jako čistá fantazie. Nemoc, která dlouho stála na okraji zájmu lékařů i veřejnosti, by se jednou mohla stát porazitelným soupeřem. A pokud se dosavadní výsledky potvrdí i v dalších studiích, mohla by budoucnost lidí se syndromem ztuhlého člověka vypadat úplně jinak než dnes.