Lékař z armádního ústavu podvedl na 250 pacientů, přijal dvoumilionový trest
15. 6. 2026 – 17:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lékař z pražského armádního Ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku.
Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. ČTK to dnes sdělila mluvčí Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se státním zástupcem soudem schválenou dohodu. Přijal tak dvoumilionový peněžitý trest a dvouletou podmínku s pětiletou, tedy maximální možnou zkušební dobou. Podle serveru Seznam Zprávy nakupoval za podvodně získané peníze různé investiční nástroje.
Odsouzený muž byl občanským zaměstnancem ústavu. "Jako lékař opakovaně zneužíval svého odborného postavení a důvěry pacientů," uvedla policejní mluvčí. Policisté ho sledovali šest měsíců a za tu dobu zadokumentovali přes 250 případů bezdůvodného obohacení při předávání finančních částek od pacientů. Seznam Zprávy napsaly, že na situaci upozornila ředitele ústavu už na jaře 2023 jedna z lékařových kolegyň. Následný interní audit ale podvody neodhalil. Kriminalisté se pak začali věcí zabývat na základě trestního oznámení.
"Vojenská policie považuje zneužívání důvěry pacientů, zejména osob vyššího věku, za mimořádně závažné jednání. Důsledné objasnění této věci potvrzuje význam ochrany pacientů, transparentnosti při poskytování zdravotních služeb a odpovědnosti osob působících ve zdravotnických zařízeních resortu obrany," zdůraznila Rimkevič Hájková.
Kauzu dozorovalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Dohodu o vině a trestu schválil v tomto měsíci soud stejného pražského obvodu. Vojenská policie dodala, že k případu nebude poskytovat bližší informace, a to s ohledem na ochranu osobních údajů pacientů.
Z rozpisů jednání obvodního soudu vyplývá, že odsouzeným lékařem je Roman Svoboda z očního oddělení ústavu. Podle uvedené právní kvalifikace spáchal podvodem větší škodu, což znamená rozmezí od 100.000 do jednoho milionu korun. Za takový trestný čin stanoví zákoník sazbu od jednoho roku do pěti let vězení.
Seznam Zprávy uvedly, že lékař vystavoval pacientům bez jejich vědomí recepty, sám léky vyzvedával v lékárně a poté je lidem prodával za vyšší cenu. Trestnou činnost páchal nejpozději od roku 2021 do začátku loňského roku a přišel si tak celkově na zhruba 400.000 korun. "Rád bych si to odpracoval s lidmi, které mám na starosti, rád bych je dál léčil. Samozřejmě lituji svého jednání,“ řekl podle serveru v soudní síni. Většině podvedených pacientů bylo přes 70 let. Podle soudkyně se lékař při přebírání peněz choval konspirativně - zavíral dveře, zapínal kopírku a mluvil ztišeným hlasem. Státní zástupce pro něj nežádal zákaz činnosti. Server uvedl, že vzal v potaz postoj pacientů, kteří si lékaře velmi chválili.
Ústav leteckého zdravotnictví je specializovaným diagnostickým a léčebným zařízením armády. Má celostátní působnost pro veškerý letecký personál, tedy vojenský, policejní i civilní. Ošetřuje ale i běžné pacienty z řad veřejnosti.