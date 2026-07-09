LEGO šokovalo svět. Z kostek postavilo auto, které uhání přes 110 km/h
9. 7. 2026 – 6:58 | Magazín | Alex Vávra
Více než 327 tisíc kostek, téměř dvě tuny hmotnosti a rychlost 111 km/h. LEGO ve spolupráci s automobilkou Koenigsegg postavilo plně funkční hypersport v životní velikosti, který na slavném okruhu v Goodwoodu vytvořil nový rychlostní rekord mezi vozidly z kostek.
Když se řekne LEGO, většina lidí si představí stavebnice pro děti nebo sběratelské modely vystavené na polici. Dánská společnost ale znovu dokázala, že její kostky mohou posloužit i k mnohem odvážnějším projektům. Ve spolupráci se švédskou automobilkou Koenigsegg totiž postavila plně funkční repliku hypersportu Sadair's Spear v životní velikosti. Nejde přitom o pouhou maketu. Do vozu je možné nastoupit, nastartovat ho a vyrazit na trať. A právě tam překonal dosavadní rekord mezi vozidly postavenými z kostek LEGO.
Automobil vznikl u příležitosti uvedení nové stavebnice LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear, která zmenšuje jeden z nejvýkonnějších hypersportů současnosti. Skutečný vůz nabízí výkon 1 603 koní a automobilka Koenigsegg vyrobí pouhých 30 kusů.
Rekordní jízda na legendárním Goodwoodu
Místem premiéry se stal slavný závod do vrchu v Goodwoodu ve Velké Británii, kde se každoročně koná Festival rychlosti. Za volant usedl oficiální testovací jezdec automobilky Koenigsegg Markus Lundh – stejný muž, který zde o rok dříve zajel rekordní čas se skutečným modelem Sadair's Spear.
Tentokrát však řídil vůz postavený z plastových kostek. Přesto dokázal dosáhnout rychlosti 111 km/h, čímž více než zdvojnásobil dosavadní rekord mezi velkými funkčními modely LEGO Technic. Ten držela replika McLarenu P1 s maximální rychlostí přibližně 50 km/h. Podle Lundha byl zážitek překvapivě autentický.
„Opravdu jsem měl pocit, jako bych řídil skutečný Koenigsegg. Připomnělo mi to dobu, kdy jsem zde zajížděl rychlostní rekord se skutečným vozem,“ uvedl testovací jezdec.
Zakladatel a generální ředitel automobilky Christian von Koenigsegg označil celý projekt za oslavu společné vášně pro techniku, inovace a precizní strojírenství. Právě propojení automobilového inženýrství a konstrukční kreativity podle něj stálo za vznikem jedinečného vozu. Ještě působivější než samotná rekordní jízda jsou čísla, která se za projektem skrývají. Model vznikl z přesně 327 906 kostek LEGO a jeho celková hmotnost činí přibližně 1 800 kilogramů. Samotné kostky představují zhruba 400 kilogramů této váhy.
Vývojářský tým strávil návrhem a stavbou více než 9 400 hodin. Nešlo totiž jen o vytvoření věrné karoserie, ale také o integraci řady funkčních mechanických prvků. Výsledkem je automobil, který při pohledu z dálky působí téměř nerozeznatelně od skutečného Koenigseggu. Jedním z nejzajímavějších prvků je takzvaný Ghost Mode. Po stisknutí tlačítka se současně otevřou dveře, vysune přední kapota a sklopí zpětná zrcátka. Stejnou funkci nabízí i skutečný hypersport.
Nová stavebnice nabízí přes čtyři tisíce dílků
Celý rekordní projekt zároveň představuje novou stavebnici LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear. Ta se stává již šestým modelem prestižní série Ultimate Car Concept v měřítku 1:8, kam dříve zamířily stavebnice inspirované vozy Porsche, Bugatti, Lamborghini, Ferrari nebo McLaren. Novinka obsahuje 4 104 dílků a po sestavení měří přibližně 59 centimetrů na délku, 28 centimetrů na šířku a 15 centimetrů na výšku. Model cílí především na dospělé fanoušky automobilů a techniky.
Vývoj stavebnice zabral zhruba 18 měsíců a LEGO kvůli ní navrhlo desítky zcela nových dílků. Tvůrci se snažili zachovat co nejvíce charakteristických prvků originálu. Nechybí funkční osmiválcový motor s pohyblivými písty, devítistupňová sekvenční převodovka ovládaná pádly pod volantem ani přední a zadní odpružení typu Triplex.
Do stavebnice se dostal také Ghost Mode. Po nadzvednutí zadní kapoty se automaticky otevřou dveře, sklopí zrcátka a vysune přední kapota. Odnímatelný je rovněž střešní panel, stejně jako u skutečného vozu. Členové programu LEGO Insiders si budou moci stavebnici pořídit v předstihu od 1. července 2026. Do běžného prodeje zamíří 4. července za doporučenou cenu 449,99 eura, tedy přibližně 11 tisíc korun.
Rekordní LEGO Koenigsegg se po premiéře na Festivalu rychlosti v Goodwoodu vydá na světové propagační turné. Především ale ukazuje, kam až se stavebnice LEGO Technic za poslední roky posunuly. To, co dříve bývalo jen modelem na polici, se dnes dokáže proměnit ve skutečný automobil schopný uhánět více než stokilometrovou rychlostí. A právě spojení hravosti, technické preciznosti a odvahy pustit se do zdánlivě nemožného dělá z tohoto projektu jeden z nejpozoruhodnějších počinů, jaké LEGO kdy představilo.