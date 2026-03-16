Lego šokovalo svět hraček novým konceptem. Bude tohle mít úspěch?
16. 3. 2026 – 14:28 | Zpravodajství | Alex Vávra
Lego přichází s technologickou novinkou, která může změnit způsob, jakým si děti hrají. Chytré kostky Smart Brick dokážou reagovat na pohyb, vydávat zvuky a komunikovat s dalšími prvky stavebnice. Zatímco výrobce mluví o revoluci ve světě hraček, kritici varují, že příliš technologií může ubrat prostor dětské fantazii.
Lego po desetiletí symbolizuje svět dětské fantazie, kde pár plastových kostek stačí k vytvoření vesmírné flotily, pirátské lodi nebo celého města. Teď ale přichází změna, která rozděluje fanoušky i odborníky. Dánský výrobce hraček představil technologii Smart Brick – chytré kostky plné elektroniky, které svítí, vydávají zvuky a reagují na pohyb. Zatímco firma mluví o revoluci ve hře, někteří kritici varují, že by mohlo jít o krok, který změní samotnou podstatu Lega.
Kostka, která slyší, svítí a reaguje
Novinka byla poprvé představena na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 v Las Vegas. Smart Brick na první pohled vypadá jako obyčejná kostka o velikosti 2 × 4. Uvnitř se ale skrývá technologie, která by ještě před pár lety působila spíše jako součást chytrého telefonu než stavebnice.
Kostka obsahuje speciální čip o velikosti přibližně 4,1 milimetru, akcelerometr, mikrofony, LED světla, miniaturní reproduktor a senzory magnetického pole. Dokáže rozpoznat pohyb, orientaci i vzdálenost od dalších chytrých kostek. Když dítě s modelem pohybuje, kostka může přehrát zvuk motoru, rozsvítit světla nebo reagovat na střet s jiným modelem.
Technologie je součástí systému Smart Play, který zahrnuje také speciální figurky Smart Minifigure a doplňky Smart Tag. Ty obsahují digitální identifikátory, díky nimž může kostka poznat konkrétní postavu nebo předmět a reagovat na něj během hry. Například vrtulník může vydávat zvuk rotoru při letu a rozsvítit červené světlo při havárii.
Komunikaci mezi kostkami zajišťuje nový bezdrátový protokol BrickNet založený na technologii Bluetooth. Díky němu mohou kostky spolupracovat a reagovat na události v rámci jedné stavebnice i mezi více modely. Smart Brick má také bezdrátové nabíjení a firmware lze aktualizovat prostřednictvím mobilní aplikace.
Na vývoji technologie pracovalo Lego téměř osm let. Projekt začal už v roce 2017, kdy firma vytvořila speciální výzkumný tým. Na vývoji se podílely stovky zaměstnanců a společnost během projektu podala desítky patentů. Smart Brick se na trh dostal v březnu 2026 ve vybraných stavebnicích Lego Star Wars, například ve stíhačkách X-wing, TIE Fighter nebo v modelu Millennium Falcon.
Revoluce nebo konec dětské fantazie
Zatímco Lego mluví o největší inovaci za desítky let, reakce odborníků i fanoušků jsou velmi rozdílné. Kritici upozorňují, že elektronika může oslabit to, co dělalo Lego výjimečným po generace – schopnost podporovat čistou dětskou představivost.
Podle některých odborníků děti při hře nepotřebují reproduktory ani senzory. Stačí jim fantazie, díky níž dokážou proměnit jednoduché kostky v celé příběhy plné akce, zvuků a dobrodružství. Objevily se také obavy z bezpečnosti a ochrany soukromí u chytrých hraček propojených s digitálními technologiemi.
Kritika se objevila i v prvních recenzích stavebnic, které Smart Brick využívají. Někteří recenzenti upozorňují, že zvukové efekty nepůsobí příliš realisticky a že modely zatím nevyužívají plný potenciál senzorů a komunikace mezi kostkami. Zazněly také výhrady k vestavěné baterii s omezenou kapacitou.
Na druhé straně ale část odborníků oceňuje, že Lego se snaží reagovat na změny ve světě dětské zábavy. Dnešní děti tráví stále více času u digitálních her a online platforem, a právě propojení fyzické stavebnice s moderní technologií by podle některých mohlo přinést nový typ hry.
Jisté je jedno. Lego se pouští do oblasti, kde se střetává tradice s technologiemi. Pokud se Smart Brick osvědčí, může otevřít úplně novou kapitolu v historii jedné z nejslavnějších hraček světa. Pokud ne, možná se ukáže, že někdy stačí jen pár obyčejných kostek a trochu dětské fantazie, aby vzniklo dobrodružství, které žádná elektronika nenahradí.