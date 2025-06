Legendární Zuzana Belohorcová se ukázala v maličkých bikinách: Tohle tělo mohou závidět i dvacítky

15. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Ikonická moderátorka se opravdu nemá zač stydět, což právě převedla v růžových plavkách.

Legendární moderátorka Zuzana Belohorcová přivádí pánskou část publika do stavu mírného neklidu už pořádnou řádku let.

Vzpomínáte, jak na ni mohl jeden oči nechat, když moderovala blahé paměti erotickou talk show Peříčko? Tak pozor, to už bylo skoro před třiceti lety. A nebyli jste sami, kdo se nemohl vynadívat – Belohorcová se předvedla i na titulní stránce Playboye, a to dokonce hned dvakrát.

I o tři dekády později se sexy moderátorka pořád dokáže odvázat a vyrazit dech svým svůdným vzezřením, jak právě předvedla na Instagramu. Že už jí je skoro 50? Nevadí!

„Za pár měsíců půl století života za mnou. A řeknu vám velmi upřímně, je to fakt boj. My ženy to nemáme v tomto období jednoduché. Přechod, návaly, poruchy spánku, pokožka ztrácí na pružnosti, svaly ochabují, ručička na váze stoupla a ten strašný pocit nespokojenosti samé se sebou. A proto jsem se kousla a začala jsem každý den makat a úplně změnila stravovací návyky. Ne pro okolí, pro partnera, ale pro sebe,“ napsala Zuzana komentář k novým fotkám.

„Ne vždy se chce, ne vždy máme energii, ne vždy je dostatek času. Je to boj, ale musíme si uvědomit, že to v první řadě děláme sami pro sebe, pro své zdraví, pro svůj pocit. Ještě mám před sebou dlouhou cestu, ale jsem ráda, že jsem vystartovala tím správným směrem,“ dodala a její téměř půlmilion sledujících ji samozřejmě hned zasypal chválou a lichotkami.