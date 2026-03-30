Legendární zpěvák se drsně obul do dnešní hudby: "Za deset let si to nikdo nepustí"
30. 3. 2026 – 11:11 | Magazín | Jana Strážníková
Ví, o čem mluví. Autor hitů, které se nesmazatelně zapsaly do povědomí mnoha generací posluchačů, nemá z podoby současné hudby příliš velkou radost.
Často míváme tendence někomu, kdo se pustí do veřejné kritiky, rovnou vmést, že on sám v oboru nic moc nedokázal, tak ať radši mlčí. Je to samozřejmě logický faul – člověk nemusí umět přivolat déšť, aby věděl, že se mu nelíbí sucho. Existují ale lidé, kteří si zkrátka komentáře mohou dovolit a nikoho ani nenapadne je rozporovat. Třeba legendární zpěvák Dalibor Janda.
Janda je stálicí české scény už víc než čtyřicet let, na vrcholu slávy vyhrál tři Zlaté slavíky po sobě, vydal přes dvacet alb, má doma zlatou i platinovou desku a jeho největší hity, například Hurikán, nestárnou už desítky let.
Jinak řečeno, jistou erudici na to, aby si mohl dovolit zhodnotit hudební scénu, zkrátka a dobře má.
A říct, že k dnešní hudbě nehoří úplně nehynoucí láskou, by byl celkem silný eufemismus: „Dneska se tvoří devadesát procent muziky, která je k ničemu, protože to je ta muzika, která nezaujme jenom skrze určitý image člověka, jak je oblékaný, jak se chová, co říká a tak dále. Ta písnička, muzika, tu si za deset let nikdo nepustí,“ sestřelil současné interprety v rozhovoru pro eXtra.cz.
„Samozřejmě deset procent té muziky se zase někomu podaří. Tohle se vždycky podaří v jakékoli době. Ale je toho moc. Všeho je hrozně moc a to je špatně,“ pokračoval rozhodně.
Sám ale přiznal, že ani on není ze železa a že už přišlo na čas, kdy měl sto chutí s koncertováním skončit: „Poprvé jsem s tím chtěl seknout, když začal ten covid. Tehdy jsem si říkal, hele, už se na to vykašlu.. A pak jsem najednou, i když jsem rok nemohl hrát, tak jsem si najednou uvědomil, že mi to hrozně schází a že bez toho nemůžu být,“ vzpomínal zpěvák, který před několika dny oslavil 73. narozeniny.
A stejně tak ho samozřejmě stále velmi těší i generace trvající zájem o jeho písně: „Jsem hrozně rád, že to v podstatě funguje ještě dodnes, že ty písničky po čtyřiceti letech nezestárly, že to znají i lidé, kteří by mohli být moje děti nebo vnuci už,“ usmíval se.