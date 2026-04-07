Legendární Mulder z Akt X: Jeho nová role šokovala fanoušky
7. 4. 2026 – 11:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
David Duchovny překvapil fanoušky nečekanou proměnou v novém filmu, kde se objevil v odvážném kostýmu a zcela jiné roli, než na jakou jsou diváci zvyklí. Satirická komedie slibuje nejen humor, ale i aktuální pohled na dnešní společenské dění.
David Duchovny opět dokázal, že se nebojí překvapovat. Herec, kterého si většina diváků spojuje především s vážnými a charismatickými rolemi, se tentokrát ukázal v úplně jiném světle. Během natáčení svého nového filmu zaujal nejen fanoušky, ale i kolemjdoucí, když se objevil v odvážném kostýmu, který by od něj čekal jen málokdo. Proměna byla natolik výrazná, že by ho někteří lidé na první pohled vůbec nepoznali, a i proto se okamžitě stala tématem diskuzí.
Na place filmu Soapbox v Los Angeles se pětašedesátiletý Duchovny objevil v černé mini sukni s flitry, černé krajkové halence, punčochách a blond paruce. Celý look doplnil výraznou červenou rtěnkou a slunečními brýlemi, což jen podtrhlo charakter jeho postavy. Přesto si zachoval určitou dávku pohodlí, když outfit doplnil šedými pantoflemi, což působilo lehce kontrastně, ale zároveň lidsky a nenuceně. Mezi natáčením působil uvolněně a přátelsky, často si sundával paruku a v dobré náladě debatoval s členy štábu, jako by šlo o zcela běžný pracovní den.
Celá atmosféra natáčení podle dostupných informací působila velmi přátelsky a kreativně. Duchovny byl viděn, jak se aktivně zapojuje do diskuzí o scénách a ladění detailů, což jen potvrzuje jeho dlouholeté zkušenosti a profesionální přístup. I přes náročnou proměnu si zachovával nadhled a smysl pro humor, což oceňovali i lidé z produkčního týmu.
Nečekaná role, která bourá stereotypy
V připravované satirické komedii Duchovny ztvárňuje stárnoucí hvězdu telenovely, která se zaplete do spletitého světa současných kulturních sporů. Film si bere na mušku moderní společenská témata s nadhledem a humorem, a právě Duchovnyho postava stojí v jeho centru. Po boku mu hraje Laverne Cox a jejich herecké spojení slibuje zajímavou dynamiku plnou kontrastů i komediálních momentů.
Zajímavostí je, že Duchovny se na filmu nepodílí pouze herecky, ale také jako spoluscenárista. Na scénáři spolupracoval s Maxem Barbakowem, což naznačuje, že projekt je pro něj osobně důležitý a že do něj vkládá i vlastní pohled na současnou společnost. Navíc jde i o rodinnou záležitost – ve filmu se objeví jeho dcera West Duchovny, kterou má s bývalou manželkou Téou Leoni. Tento detail dodává celému projektu osobnější rozměr a může přinést zajímavou chemii i na plátně.
Obsazení dále doplňují známá jména jako Randall Park, Jimmi Simpson nebo Jennifer Grey, což napovídá, že film nebude jen hereckou exhibicí hlavní hvězdy, ale komplexním dílem s pestrým ansámblem. Tvůrci podle všeho míří na publikum, které ocení inteligentní humor i aktuální témata.
Od Akta X k odvážným experimentům
Pro fanoušky může být tato role překvapivá, protože Duchovny je dlouhodobě spojován s úplně jiným typem postav. Nejvíce se proslavil jako agent Fox Mulder v kultovním seriálu Akta X, kde po boku Gillian Anderson vytvořil jednu z nejikoničtějších televizních dvojic. Seriál běžel v devadesátých letech a na začátku nového tisíciletí, později se dočkal i návratu a dvou filmových pokračování, která jen upevnila jeho status televizní legendy.
Neméně výraznou stopu zanechal také jako Hank Moody v seriálu Californication, kde ztvárnil charismatického, ale problematického spisovatele. Právě tato role ukázala jeho schopnost kombinovat humor, ironii i dramatičnost a oslovit nové publikum. Díky ní si vybudoval image herce, který dokáže být zároveň vtipný i hluboký, což se nyní může znovu projevit i v jeho aktuálním projektu.
V posledních letech se pak objevuje i v menších filmových projektech a více experimentuje s výběrem rolí. Jedním z nich je například snímek See You When I See You režiséra Jaye Duplasse, který měl premiéru letos v lednu. Zdá se, že Duchovny dává přednost projektům, které mu umožňují herecký růst a větší kreativní svobodu.
Soukromý život herce je dnes klidnější než v minulosti. Po rozvodu s Téou Leoni, s níž má dvě děti, našel znovu štěstí po boku Monique Pendleberry, kterou si vzal minulý rok. Zdá se, že Duchovny prochází obdobím, kdy má dostatek prostoru nejen pro práci, ale i pro osobní spokojenost, což se může pozitivně odrážet i v jeho hereckých výkonech.
Jeho nejnovější proměna tak není jen vizuálním experimentem, ale i důkazem, že i po desetiletích kariéry dokáže překvapit a posouvat své hranice. Ukazuje, že odvaha zkoušet nové věci se vyplácí a že i zavedené hvězdy mohou přicházet s něčím nečekaným. Pokud je Soapbox ukázkou toho, kam se chce herecky ubírat, mají se diváci rozhodně na co těšit, protože Duchovny evidentně ještě neřekl poslední slovo.