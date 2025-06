Legenda se loučí. Slavná česká tenistka oznámila konec kariéry

21. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Každá kapitola jednou končí. Jedna z nejvýznamnějších českých tenistek brzy odejde do sportovního důchodu.

Jméno, bez kterého si je obtížné český tenis vůbec představit. Petra Kvitová bojovala na světových kurtech téměř dvacet let a během své kariéry se zařadila mezi nejúspěšnější české sportovce vůbec.

Doma ve vitrínce má hned 31 titulů z turnajů okruhu WTA, mezi nimi dvakrát i ten nejprestižnější: Wimbledon. Šestkrát s českým týmem vyhrála Billie Jean King Cup (dříve Fed Cup) a vyválčila i bronzovou medaili na olympiádě v Riu.

Letos ale bude mít Petra poslední příležitost kolekci titulů ještě rozšířit. Oznámila totiž, že sezóna 2025 bude její poslední v roli profesionální tenistky.

"Když jsem vyrůstala v mém domovském Fulneku a poprvé zkoušela s tátou odpálit míček na místních kurtech, nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že ze mě bude profesionální tenistka, která procestuje svět a zahraje si na nejkrásnějších stadionech. A přeci se to nějakým způsobem stalo," píše Petra.

"Ve všem v životě přijde čas na novou kapitolu. A takový čas právě nadchází pro mě. Proto chci oznámit, že sezóna 2025 bude má poslední coby profesionální tenistky," uvádí.

"Takové rozhodnutí se samozřejmě nikdy nekoná lehce, ale pro mě se jedná o chvíli plnou štěstí. Ze sportu odejdu s úsměvem na tváři. Takovým, jaký jste si zvykli u mě vídat na kurtu i mimo něj po celou moji kariéru," dodává.

Petra si tak letos naposledy zahraje svůj milovaný Wimbledon, uvidíme ji i v The Championship a rozloučí se nakonec v US Open. A pak už si jen hodí nohy nahoru a bude moci dělat... Naprosto cokoliv, co se jí zachce. Zaslouží si to a vydělala si na to svým uměním dost.