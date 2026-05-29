Ledový čaj: Oblíbené letní osvěžení zvládnete sami doma skoro zadarmo a navíc zdravěji než z obchodu
29. 5. 2026 – 9:00 | Magazín | Jan Slavík
Jak na domácí osvěžení snadno, rychle a skoro zadarmo? Recept je velmi snadný a navíc budete mít jistotu, že víte, co pijete.
Ukažte nám někoho, komu by v letním parnu nepřišla k chuti sklenka (pohár, džbán) pěkně vychlazeného, správně dochuceného ledového čaje. Až ho ale příště budete dávat do košíku v supermarketu, zkuste se zamyslet: Nebyl by takhle náhodou lepší domácí?
Byl. A to ani nemluvíme o tom, že vyjde daleko levněji, můžete si ho přizpůsobit, jak chcete, víte, co pijete a, pokud vás to baví, pojí se s výrobou domácího ledového čaje také velmi příjemné vyžití v přírodě.
Nejspíš nikoho nepřekvapí, že základem je samozřejmě čaj. Už zde ale máte fajn možnost volby: Vyberte si svůj oblíbený, ať už zelený, nebo černý, a navařte pořádnou, silnou konvici. Nechte vylouhovat, jak dlouho je potřeba.
Dalším krokem, který můžete, ale nemusíte provádět, jsou bylinky. Osvěžující chuti většinou pomáhá máta, zajímavý tón zas dodá třeba rozmarýn. Pokud je chcete použít, vhoďte je ještě do horkého čaje, aby se z nich pěkně extrahovala chuť. Nechte vychladnout.
Pak chybí už jen dvě ingredience. Mírné oslazení, které otevře chuť. Slaďte dle libosti, ale zkuste to nepřehánět – ledový čaj není limonáda nebo dort. Sladit můžete samozřejmě klasicky cukrem nebo medem, ale ještě lepší a zajímavější experiment jsou sirupy. Opět si totiž můžete přesně vybrat, který vám sedí.
A pokud patříte k těm, kdo rádi vyráží do přírody a něco sbírají, právě sirupy se mohou stát vaším královstvím. Možností je totiž přehršel. Libo třeba bezový? Pampeliškový? Rebarborový? Lipový? Sosnový? Šípkový? Hned je důvod k výletu s košíkem.
Chuť nakonec uzavřeme trochou ovocné šťávy. Zpravidla jablečného džusu, ale opět si můžete vybrat. Příjemnou rovnováhu sladkosti také vytvoříte, pokud do směsi stříknete trochu citrónu.
A toť vše. Šup s tím do ledničky a chvíli počkat. Výsledek? Lahodný ledový čaj za zlomek ceny.
Spočítejme si: Balení 20 sáčků zeleného čaje stojí dejme tomu 60 korun. Na velkou konvici použijeme dejme tomu tři sáčky, což se rovná ceně 9 korun.
Balení máty (pokud si ji nepěstujete sami) vyjde na 30 korun, pár lístků do čaje tak může stát třeba 5 korun.
Půl litru kvalitního sirupu může stát okolo stovky. Pak samozřejmě záleží, kolik použijete, ale jak jsme si řekli, lepší je nepřesladit. Řekněme, že do směsi nalijeme 50ml, tedy 10 korun.
Litr jablečného džusu stojí 40 korun, dávka do čaje tedy vyjde na 3 nebo 4 koruny.
Výsledek? 27 korun za dva litry čistého, neředěného, poctivého a opravdového domácího čaje. A to ještě v případě, že nemáte vlastní sirup či bylinky. Pokud ano, zaplatíte klidně jen 5 korun za litr.