Lázně pěkně doma za 99 korun? Action v novém letáku láká na bohatou wellness sadu
23. 4. 2026 – 7:31 | Magazín | BS
Každý si někdy potřebuje udělat princeznovský den (pány nevyjímaje), ale komu by se pořád chtělo někam jezdit?
Každý určitě známe chvíle, kdy se po těžké práci konečně dostaneme domů, sotva zvládneme sundat venkovní oblečení, svalíme se do křesla či na pohovku a příslovečné Richardovo království bychom v tu chvíli neodevzdávali za koně, ale za trochu příjemného uvolnění a wellnessu.
Jenže kdo by se v takovou chvíli zase zvedal a pachtil se někam do wellness centra? A co když se taková návštěva ani nehodí do rozpočtu nebo na ni prostě a dobře nemáte čas?
Oblíbený řetězec Action nabízí řešení, ke kterému se skvěle hodí další otřepaná fráze. Domácí lázně s dárkovou sadou Garden Bouquet totiž opravdu jsou hodně muziky za málo peněz. Vyjdou na 99 korun.
V sadě najdete hned 7 produktů, díky kterým proměníte uspěchaný a mírně rozladěný večer v hotovou oázu klidu, kde budou chybět už jen hrabičky a zenová zahrada.
Koupel se svěží květinovou vůní zajistí obsažená pěna do koupele, hodit se bude samozřejmě i houbička a sprchový gel a nakonec vám pokožka poděkuje i za hydratační kúru i příjemné tělové mléko. Uklidňující hudbu a příjemnou atmosféru o svíčkách už si sice budete muset vytvořit sami, ale výsledek bude určitě stát za to.
A vzhledem k tomu, že se jedná o dárkovou sadu, nemusíte udělat radost jen sobě – balení rovnou s mašlí přímo vybízí někoho rovnou i podarovat.