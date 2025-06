Láska jen kvete! Svůdná Nela Slováková plánuje s přítelem velký životní krok: "Všechno je to osud"

18. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Půvabná podnikatelka a fešný zápasník se hledali, až se našli. Ideálnější pár aby jeden pohledal.

Oblíbená influencerka a podnikatelka Nela Slováková a úspěšný zápasník MMA Radek Roušal si neskutečně sedli. Od Instagramových deklarací lásky a Nely kouzelně prožívající každý zápas svého partnera se posouvají k daleko vážnějším věcem.

Mezi nimi se trochu kuriózně vyskytuje i plán zařídit si bydlení, respektive hnízdečko lásky, v Chorvatsku. Kuriózně proto, že podnikání se nemovitostí v Chorvatsku Nela rozjela už s bývalým. Společně zbudovali apartmány Žabka, které ale po rozchodu připadly právě bývalému a Nela to nemohla úplně lehce překousnout.

„Říkám to prostě pořád a všude a myslím si, že to na mně je strašně vidět, co jsem do svého života potřebovala. Takovýho magora, jako jsem já. Takže jsem strašně šťastná. Chorvatsko mě mrzí kvůli domečku, prostě nic víc,“ shrnuje Nela svou současnou situaci.

Domu v Chorvatsku se nemíní vzdát, tentokrát ale v trochu jiném stylu: „Doufám, že ano a určitě nebude proto, abych na tom vydělávala peníze, což byl plán tenkrát, ale spíš jako proto, abychom tam měli něco pro sebe prostě,“ nastínila Nela pro eXtra.cz.

I Radek má k zemi blízko: „Já jezdím do Puly, jezdím třeba šestý rok, skoro jsem tam i bydlel, dá se říct,“ vysvětlil.

Jak plán nakonec vyjde, uvidíme. Jedno je ale jisté: Oba mají pocit, že našli toho pravého: „Je to všechno osud. Naše setkání. Krásnej osud, ale ne nezvratný, ale krásný osud,“ uzavřeli zamilovaní.