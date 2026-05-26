Langmajer definitivně zapomenut. Jitka Boho chce zase randit: "Připadám si v nejlepších letech"
26. 5. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Sympatická zpěvačka a modelka přiznala, že je možná načase přestat odmítat nabídky nápadníků.
Kdo by snad čekal, že se Jitka Boho snad stáhne do šedého, bezútěšného ústraní, kde bude ronit potoky slzí, poté, co si prožila vztahovou horskou dráhu s Lukášem Langmajerem, který kvůli ní opustil ženu... A pak opustil jí kvůli ženě, šeredně by se spletl.
Divočina už je minulostí, láska zaplála prudce, ale vyhořela rychle, a Jitka se tím nemíní nechat rozhodit.
Na galavečeru k volbě nové Miss Czech Republic na sebe Jitka ve výrazných, lechtivě provokativních a velmi, velmi slušivých červených šatech poutala pomalu víc pozornosti než samy finalistky. A jako by nestačilo, že se za ní nutně musel otočit úplně každý, Jitka ještě jiskřila úsměvy na všechny strany a v rozhovoru s magazínem Super dokonce přiznala, že už by si dala říct s nějakým tím rande.
Řeč ale přišla právě i na odvážné šaty: „Nemám zas tak velká prsa, tak myslím, že si to můžu dovolit. S většími by to už bylo možná na hraně,“ smála se krásná zpěvačka.
Na galavečer dorazila bez doprovodu: „Jsem zvyklá. Začala jsem sama chodit i do divadla. Ze začátku to byl nezvyk, při poslední hře jsem se smála a něco komentovala a pak jsem si uvědomila, že vedle mě je prázdné sedadlo. Ale učím se být sama se sebou a myslím, že je to taky dost důležité,“ svěřila se.
Všeho moc nicméně škodí a i sebepoznávání o samotě má své hranice: „Nebudu lhát, že si někdy nepřipadám sama a ten chlap mi nechybí,“ připustila.
Na žádném rande od rozchodu prý zatím nebyla. Ale co není, může být: „Na žádném jsem zatím nebyla. Ale připadám si v nejlepších letech, tak je možná na čase to prolomit,“ zakončila koketně.