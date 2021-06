Aktualizováno: Kvůli šíření mutace delta se zavírá Sydney, v Rusku roste počet případů i úmrtí

Sydney dnes zavádí dvoutýdenní přísnou uzávěru s cílem zastavit šíření velmi nakažlivé mutace koronaviru, která byla poprvé odhalena v Indii a je známá jako delta. Rusko zase hlásí nový nejvyšší počet úmrtí nakažených covidem za jediný den. Mutace delta zřejmě začala převažovat v Jihoafrické republice.

Počet dosud potvrzených případů mutace delta vystoupil v Austrálii na 80. Zatím uzávěra platila v centru Sydney a na východních předměstích, kde žije více než milion lidí. Nákaza se však potvrdila i na dalších místech, což úřady vedlo k rozšíření lockdownu. Sydney, které je nejlidnatějším australským městem, má přes pět milionů obyvatel.

Uzávěra, kterou dnes oznámila premiérka státu Nový Jižní Wales, kde Sydney leží, Gladys Berejiklianová, bude platit také v okolí Sydney, tedy v Modrých horách, Centrálním pobřeží a Wollongongu. Potrvá do 9. července a lidé při ní budou moci opouštět domov jen při cestách do práce, k lékaři, do školy a na nákup. V dalších částech Nového Jižního Walesu bude omezeno veřejné shromažďování a obyvatelé mimo domov budou muset nosit roušky uvnitř objektů.

Nejnovější ohnisko se objevilo před týdnem v blízkosti vyhlášené pláže Bondi Beach, odkud se rozšířilo do centra města a na jeho západní okraj. Rozšíření infekce je přitom spojováno s řidičem, který vozil lidi z letiště.

„Nemělo žádný smysl to zavést (uzávěru) jen na tři nebo pět dní, protože by to nesplnilo účel,“ řekla Berejiklianová na tiskové konferenci. Konzervativní vláda státu se uzávěru zavést zdráhala, ale vyzývalo ji k tomu stále více odborníků.

Premiér Scott Morrison ve videovzkazu poděkoval obyvatelům Sydney za trpělivost a sebekázeň. „Sydney, společně to zvládneme,“ uvedl. „Tato pandemie bohužel po celém světě stále řádí a čas od času budeme pociťovat její následky v Austrálii,“ dodal.

V Česku podle pátečních informací Státní zdravotní ústav dosud potvrdil 96 případů koronavirové mutace delta a v Libereckém kraji má podezření na její komunitní šíření. Počet případů této mutace dříve označované jako indická se za týden zhruba ztrojnásobil.

Zpřísňuje i Nový Zéland

Nový Zéland dnes na tři dny pozastavil dohodu o bezkaranténním cestování, kterou má s Austrálií. Cestovní koridor sousedící země otevřely v dubnu. Od té doby bylo cestování mezi Novým Zélandem a některými australskými státy krátce pozastaveno, nynější rozhodnutí Nového Zélandu ale poprvé platí pro celou Austrálii.

V boji s koronavirem byla Austrálie úspěšnější než mnoho jiných států s vyspělými ekonomikami. Podařilo se jí to díky rychlému uzavření hranic, pravidlům nařizujícím dodržování rozestupů a zároveň díky tomu, že opatření byla převážně dodržována. Od začátku pandemie země s více než 25 miliony obyvatel zaznamenala na 30 400 případů koronavirové nákazy a 910 lidí tam po nemoci covid-19 zemřelo.

V uplynulých měsících se však Austrálie potýkala s menšími ohnisky nákazy. Před mohutným rozšířením infekce se ubránila pomocí důsledného trasování kontaktů, izolací lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženým, a krátkými přísnými uzávěrami.

Očkováno proti covidu-19 bylo dosud podle Michaela Kidda z australského ministerstva zdravotnictví 28 procent obyvatel starších 16 let. Podáno v zemi bylo 7,2 milionu dávek vakcíny, z toho u 5,2 milionu šlo o první dávku.

Austrálie zatím očkování zpřístupnila pouze lidem starším 40 let a skupinám, kterým kvůli zdravotním indikacím či povolání hrozí zvýšené riziko. Vakcína od firem Pfizer a BioNTech je v zemi podávána lidem ve věku 40 až 59 let, zatímco vakcíny od společnosti AstraZeneca dostávají starší věkové skupiny.

V JAR podle vědce začala mutace delta převažovat

V Jihoafrické republice patrně vysoce nakažlivá mutace delta začala převažovat. Na tiskové konferenci v JAR to dnes uvedl vědec Tulio de Oliveira, který je členem odborné poradní komise.

Jihoafrická republika eviduje nejvíce potvrzených případů koronavirové nákazy a s ní spojených úmrtí v Africe. Země s více než 58 miliony obyvatel nyní čelí třetí vlně nákazy, v pátek se tam koronavirus potvrdil u dalších více než 18 000 lidí. Reprodukční číslo v JAR nyní činí 1,3. To znamená, že 100 nakažených průměrně nakazí dalších 130 lidí. De Oliveira v této souvislosti poznamenal, že se epidemie v zemi dostala do fáze exponenciálního šíření.

Mutace delta se podle vědce zatím objevila v 85 zemích a v Africe se již rychle šíří. „Velmi rychle začíná převažovat v globální pandemii,“ uvedl podle jihoafrického zpravodajského webu TimesLIVE. „Je opravdu velmi, velmi nakažlivá, více než ostatní varianty, včetně bety z JAR,“ dodal s tím, že velmi rychlé šíření nákazy způsobuje zahlcení nemocnic a následně dochází k více úmrtím, nejen následkem koronaviru.

Jihoafrická ministryně ministryně zdravotnictví Mmamoloko Kubayiová-Ngubaneová na stejné tiskové konferenci řekla, že vrchol třetí vlny nákazy v JAR pravděpodobné bude vyšší než u druhé vlny.

Od začátku pandemie se nákaza koronavirem v JAR podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JAR), která vývoj pandemie ve světě monitoruje, potvrdila u více než 1,8 milionu lidí a 59 621 osob tam po nemoci covid-19 zemřelo. Alespoň první dávku očkování proti covidu-19 v zemi podle webu Our World in Data dostala zhruba 4,5 procenta populace, plně naočkováno ale bylo méně než procento obyvatel.

Rusko hlásí 619 mrtvých s covidem-19 za poslední den, letos nejvíce

Ruské zdravotnické úřady dnes oznámily 619 úmrtí pacientů s covidem-19 za posledních 24 hodin. Počet nově zemřelých opět překonal jen den starý rekord, je to také nejvyšší počet obětí za jediný den od 24. prosince.

Nových případů nákazy se v Rusku za poslední den prokázalo 21 665. V pátek to bylo 20 393 nakažených, což byl nejvyšší údaj od ledna. Epidemie se v Rusku zhoršuje již několikátý týden.

Nejvíce úmrtí za poslední den připadá na dvě největší ruská města, Moskvu a Petrohrad. Téměř pětinu všech mrtvých za poslední den hlásí Petrohrad, za poslední den zde bylo 107 úmrtí na covid-19, v pátek 98.

„Pandemii může zastavit buď rychlé rozsáhlé očkování, nebo uzávěra města,“ uvedl dnes moskevský starosta Sergej Sobjanin k situaci v metropoli v rozhovoru pro televizní kanál Rusko-1. Hygienická pravidla a povinné nošení roušek jsou podle něj jen dočasná řešení, píše agentura TASS.

Podle takzvaného operativního štábu, který denně zveřejňuje koronavirové statistiky, od začátku pandemie v Rusku, které má asi 146 milionů obyvatel, zemřelo 132 683 lidí. Ruský statistický úřad ale jen do konce dubna 2021 napočítal zhruba 270 000 úmrtí spojených s nákazou covidem-19. Do své statistiky totiž zahrnuje i osoby, u nichž se koronavirus prokázal až posmrtně.