Kvůli použití AI můžete přijít o práci snů. Slavná herečka upozornila na trik, který personalisté prokouknou během vteřin
19. 6. 2026 – 17:56 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Umělá inteligence dnes pomáhá milionům lidí psát životopisy, motivační dopisy i poděkování po pracovních pohovorech. To, co mělo uchazečům usnadnit cestu k nové práci, se ale může snadno obrátit proti nim.
Personalisté totiž upozorňují, že právě přílišná spoléhavost na AI začíná být jedním z největších varovných signálů při náboru nových zaměstnanců.
Všichni poslali téměř stejnou zprávu
Na problém nedávno upozornila oscarová hollywoodská hvězda Anne Hathaway, která se podílela na výběru nového zaměstnance. Po skončení pohovorů jí začala chodit děkovná poděkování od kandidátů. První zpráva působila profesionálně a promyšleně. Jenže následovaly další. A pak další.
Po několika e-mailech si všimla, že texty jsou téměř totožné. Stejné formulace, podobná struktura i stejný tón. Tehdy jí došlo, že většina uchazečů pravděpodobně použila ChatGPT nebo jiný generativní nástroj.
Právě zde se podle odborníků ukazuje hlavní slabina umělé inteligence. Dokáže vytvořit uhlazený text, ale velmi často postrádá osobitost a konkrétní lidskou zkušenost a tvář.
Personalisté už AI texty poznávají
Podle finančního deníku Financial News se personalisté stále častěji setkávají s kandidáty, kteří používají AI nejen při psaní životopisů, ale dokonce i během online pohovorů. Personalisté popisují opakující se fráze, nepřirozené odpovědi nebo texty plné stejných klišé, které se objevují u desítek různých uchazečů.
Zároveň prudce roste počet lidí, kteří umělou inteligenci při hledání práce využívají. Podle dat společnosti Kickresume použilo v roce 2025 AI nástroje při hledání zaměstnání více než 1,2 milionu lidí. Přibližně polovina z nich si pomocí AI nechala vytvořit nebo upravit životopis.
Odborníci ale upozorňují, že samotné použití AI není problém. Rizikem je až situace, kdy kandidát bez kontroly odešle text, který mohl vzniknout prakticky komukoli.
Personalizace je stále největší výhoda
Kariérní poradci dlouhodobě doporučují používat umělou inteligenci pouze jako pomocníka. Může pomoci s osnovou, gramatikou nebo strukturou textu, ale finální verze by měla obsahovat konkrétní zkušenosti, vlastní formulace a osobní motivaci.
Právě autenticita totiž často rozhoduje o tom, zda kandidát zaujme. Náboráři nehledají jen správně poskládaná slova, ale člověka, který dokáže ukázat vlastní osobnost a skutečný zájem o pozici.
AI mění nábor na obou stranách
Zajímavé je, že umělou inteligenci dnes nepoužívají pouze uchazeči, ale také samotné firmy. Podle průzkumu Resume Builder plánovalo už v roce 2025 využívat AI při náboru sedm z deseti společností. Nejčastěji k třídění životopisů, hodnocení kandidátů nebo vedení prvních kol výběrového řízení.
Některé studie dokonce naznačují, že AI systémy mohou nevědomky upřednostňovat životopisy vytvořené jinou umělou inteligencí. Výzkum publikovaný v roce 2025 zjistil, že kandidáti používající stejný jazykový model jako hodnotící systém byli o 23 až 60 procent častěji zařazeni mezi vybrané uchazeče než lidé se srovnatelnou kvalifikací a lidsky napsaným životopisem.
Největší výhodou může být obyčejná lidskost
Paradoxně tak v době masového využívání umělé inteligence získávají hodnotu věci, které nelze snadno automatizovat. Osobní zkušenost, konkrétní příběh, vlastní názor nebo krátké poděkování napsané vlastními slovy.
Právě tyto drobnosti totiž mohou být tím, co vás odliší od stovek dalších kandidátů, kteří poslali téměř stejný text vygenerovaný během několika sekund.