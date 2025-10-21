Kvůli emisím už nebudete asi moct topit dřevem. Týká se vás nové nařízení?
21. 10. 2025 – 14:07 | Zprávy | Anna Pecena
Podvod na důchodce v plném proudu: Zatímco vám říkají, že dřevo „zakazují kvůli ovzduší“, skutečné výdělky mizí jinam…
Co se vlastně chystá a koho to zasáhne
Možná jste už slyšeli rostoucí šepot — „zakážou nám topit dřevem“. Ve skutečnosti však zákon v České republice nezakazuje samotné topení dřevem, ale přísně omezuje staré kotle na tuhá paliva první a druhé emisní třídy(a kotle bez emisní třídy) – a to od 1. září 2024.
Jinými slovy: dřevo topit můžete dál, pokud máte moderní kotel, krb nebo kamna splňující normy.
Ale právě to je ten háček — spousta domácností staršího stáří má kotel, který už nesplňuje požadavky. Pokud takový kotel provozují, hrozí jim pokuta — například až 20 000 Kč, pokud nenahlásí revizi, či až 50 000 Kč za provoz zakázaného zdroje.
Kdo si tedy mlčí – a kdo vydělává
Zatímco se veřejnost vyděšeně ptá, „zabírají nám dřevo?“, skutečné peníze plynou jinam:
-
Výrobci nových moderních kotlů, krbů a kamen na dřevo / biomasu těží z masivní poptávky — lidé, kteří zjistili, že jejich starý kotel už „nejde“, jsou nuceni investovat.
-
Dotace a státní programy podporují výměnu starých zařízení. Ve hře jsou tisíce domácností, které musí sáhnout hluboko do kapsy.
-
Firmy, které obchodují s novou technologií, mají před sebou lukrativní trh — zatímco důchodci a vlastníci domů staršího typu často „nemají na výběr“.
Navíc — když veřejnosti vypráví, že je to kvůli „ovzduší a ekologii“, tak málokdo připomene, že dřevo jako biomasa je stále považováno za obnovitelný zdroj a jeho topení není plošně zakázáno.
Varování pro vás – nenechte se připravit
-
Zjistěte, jaká emisní třída je u vašeho kotle nebo topidla. Pokud je to I. nebo II. třída, hrozí již od 1. září 2024 zákaz provozu.
-
Nepleťte si kotel s krbem či kamny — regulace se liší. Starší kotel = riziko, moderní kamna či krb splňující normy = většinou ok.
-
Sledujte, zda nejsou ve vaší obci nebo okresu místní vyhlášky, které mohou žehlit používání topidel či dřeva kvůli ovzduší či historickému jádru města.
-
Pozor na využívání dotací: někdo vám může říct „musíte hned měnit na tepelné čerpadlo“, ale to není vždy nutné — existují méně radikální varianty.
V souhrnu: nezapomeňte – nejde o plošný zákaz topení dřevem, ale o vyřazení starých kotlů, které už nesplňují emisní limity. A kdo na tom vydělá? Výrobci, firmy s novou technikou, prodejci dotací. Vy jako vlastník staršího zařízení byste měli být ostražití, abyste se nestali „obětí“ této změny — proto si zjistěte fakta a jednejte dřív než pokuta zaklepe na dveře.