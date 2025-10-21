Dnes je úterý 21. října 2025., Svátek má Brigita
21. 10. 2025 – 14:07 | Zprávy | Anna Pecena

Kvůli emisím už nebudete asi moct topit dřevem. Týká se vás nové nařízení?
topení dřevemzdroj: AI DALL-e
Podvod na důchodce v plném proudu: Zatímco vám říkají, že dřevo „zakazují kvůli ovzduší“, skutečné výdělky mizí jinam…

Co se vlastně chystá a koho to zasáhne

Možná jste už slyšeli rostoucí šepot — „zakážou nám topit dřevem“. Ve skutečnosti však zákon v České republice nezakazuje samotné topení dřevem, ale přísně omezuje staré kotle na tuhá paliva první a druhé emisní třídy(a kotle bez emisní třídy) – a to od 1. září 2024.

Jinými slovy: dřevo topit můžete dál, pokud máte moderní kotel, krb nebo kamna splňující normy.

Ale právě to je ten háček — spousta domácností staršího stáří má kotel, který už nesplňuje požadavky. Pokud takový kotel provozují, hrozí jim pokuta — například až 20 000 Kč, pokud nenahlásí revizi, či až 50 000 Kč za provoz zakázaného zdroje. 

Kdo si tedy mlčí – a kdo vydělává

Zatímco se veřejnost vyděšeně ptá, „zabírají nám dřevo?“, skutečné peníze plynou jinam:

  • Výrobci nových moderních kotlů, krbů a kamen na dřevo / biomasu těží z masivní poptávky — lidé, kteří zjistili, že jejich starý kotel už „nejde“, jsou nuceni investovat.

  • Dotace a státní programy podporují výměnu starých zařízení. Ve hře jsou tisíce domácností, které musí sáhnout hluboko do kapsy. 

  • Firmy, které obchodují s novou technologií, mají před sebou lukrativní trh — zatímco důchodci a vlastníci domů staršího typu často „nemají na výběr“.

    Navíc — když veřejnosti vypráví, že je to kvůli „ovzduší a ekologii“, tak málokdo připomene, že dřevo jako biomasa je stále považováno za obnovitelný zdroj a jeho topení není plošně zakázáno. 

Varování pro vás – nenechte se připravit

  • Zjistěte, jaká emisní třída je u vašeho kotle nebo topidla. Pokud je to I. nebo II. třída, hrozí již od 1. září 2024 zákaz provozu. 

  • Nepleťte si kotel s krbem či kamny — regulace se liší. Starší kotel = riziko, moderní kamna či krb splňující normy = většinou ok. 

  • Sledujte, zda nejsou ve vaší obci nebo okresu místní vyhlášky, které mohou žehlit používání topidel či dřeva kvůli ovzduší či historickému jádru města. 

  • Pozor na využívání dotací: někdo vám může říct „musíte hned měnit na tepelné čerpadlo“, ale to není vždy nutné — existují méně radikální varianty.

V souhrnu: nezapomeňte – nejde o plošný zákaz topení dřevem, ale o vyřazení starých kotlů, které už nesplňují emisní limity. A kdo na tom vydělá? Výrobci, firmy s novou technikou, prodejci dotací. Vy jako vlastník staršího zařízení byste měli být ostražití, abyste se nestali „obětí“ této změny — proto si zjistěte fakta a jednejte dřív než pokuta zaklepe na dveře.

Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

